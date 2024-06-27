知名國際旅遊指南Lonely Planet撤出中國市場

知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）6月26日宣布關閉其在中國的辦公室，停止在中國的出版業務，其在中國的所有社交媒體包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等也已停止更新。



孤獨星球（北京）文化發展公司微信公眾號Lonely Planet於26日發布消息指，由於受過往疫情影響與公司戰略調整，《孤獨星球》已停止所有在中國的出版業務。《孤獨星球》雜誌中國版已於2022年底宣布停刊。

LonelyPlanet介紹，《孤獨星球》已度過50周歲生日，自2013年LonelyPlanet在中國出版超過300種中文旅行指南和旅行讀物，累計銷售數百萬冊，幫助上千萬中國旅行者從中獲取旅行靈感、自主制定攻略、規劃行程，在旅行中深入了解目的地，並勇於擁抱廣袤和未知。

目前可以在多個圖書交易平台上購買過往已出版的《孤獨星球》中文書目，但暫時不會再有新的中文指南書面世。其英文版的指南與讀物將繼續製作，並可在官方網頁查詢選購。