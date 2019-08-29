【泰國旅遊】Lonely Planet介紹過！必去曼谷海拔最高寺廟金山寺

大家都曉得，泰國是一個篤信佛教的國家，光是在首都曼谷就有超過四千座以上大大小小的寺廟，所以許多朋友去曼谷旅遊的時候，不管自己是否有同樣的宗教信仰，或多或少都會想安排去幾間寺廟參觀看看，就像大家去日本會想去他們的神社裡拍照、買御守那樣。 至於哪些寺廟比較值得一看、是一定要排入行程之中的呢？其實也沒有絕對的答案啦～像「大皇宮」、「臥佛寺」、「Central World斜對面的愛侶灣四面佛佛壇（它其實也不算寺廟啦...）」很多人很愛，而且確實也是非常經典的景點，我認為一生中起碼要去這些地方看過一次，但當然也有人會覺得「不想去那種滿滿都是陸客的地方」、「票價太貴了（指大皇宮）」、「我是背包客，不是觀光客，才不去那種觀光客去的地方」，反正一種米養百種人，什麼人都有...

曼谷金山寺（老錢的老巢授權使用）

Anyway...我今天想要推薦給大家的是一座跟大皇宮、臥佛寺同樣位於曼谷舊城區的「金山寺（金山頂）／The Golden Mount（Phu Khao Thong）」，這裡是幾年前我還不曉得有這個地方存在時，一位泰國的朋友帶我去的，本來他口頭跟我敘述時只講說這是一座在山上的廟（他用英文跟我溝通），我想說好像也沒什麼稀罕的...不過跟著他來到現場以後才發現「天啊～這個地方真的好美！」除了那個頂樓金色的尖頂很美以外，更棒的是在那邊還可以俯瞰整個舊城區的風光，是個居高臨下、飽覽風景的好地方～

p.s.它不是什麼新的景點，應該很多常跑泰國的老行家都曉得這個地方，不過我寫這篇是想說分享給一些對泰國不是那麼熟悉的新手背包客們

基本資料 地址：344 Chakkraphat Diphong Road | Bang Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100, Thailand 電話：+66-2-621-2280 開放時間：8:00 ~ 17:00 門票：20THB

先從交通方式說起好了，金山寺的附近一般步行範圍內並沒有BTS站或MRT站，硬要說一個比較近的站那就是BTS National Stadium站了，大家可以考慮從那邊直接搭計程車過來（大概50~60THB左右的車費），或者用「Grab Taxi」之類的APP叫車（泰國的Uber已經被Grab Taxi併購了），如果你本來人就在大皇宮、臥佛寺或中國城附近的話，也可以直接就地叫車啦～不一定都非得從BTS National Stadium站過來不可。

如果你玩曼谷已經玩到像是在逛自己家後花園了...那搭運河交通船或公車也可以到達金山寺這邊，只是那些交通工具真的都比較Local，如果你完全不懂泰文、英文又很差而且心臟也不夠大顆的話，我還是比較建議搭計程車來就好...

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點擊下圖開始上山、沿途風景優美，最啱打卡！▼▼

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進入金山寺的內部以後，其實裡頭就是蠻正常的寺廟，除了佛像是金色的以外，其他裝潢什麼的並沒有打造得太金碧輝煌。這裡有功德箱可以自由捐獻，另外也可以花20THB買香跟鮮花來拜拜。（如果你想入境隨俗一下或者誠心想拜的話）

喔～對了！忘記告訴大家，其實這金山寺跟其他寺廟還有一點的不同之處，就是它建造的最大目的在於它是用來放置「舍利子」的！頂樓那個金色的尖頂也被稱之為「舍利佛塔」。

點擊下圖遊覽金山寺內部、欣賞附近風光！▼▼

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準備下山時，唏哩唏哩地下起了一場大雨，沒辦法，泰國的天氣就是如此，就算非雨季前往還是可能突然就下那種豪雨等級的暴雨，不過「通常」下個幾十分鐘就會停了，然後又變成大晴天，跟情緒化的人一樣說變就變。

不過一直要撐著傘又一直被噴濕，雨水夾雜著汗水還蠻噁心的，所以我們後來決定先到離山腳不遠的這家「Golden Mount Coffee」躲躲雨順便喝點東西。

Wow～連寺廟裡的僧人都會跑來這裡吃下午茶！感覺好酷喔～（在台灣好像不太可能看到這種景象，至少我個人沒看過啦！）這是一間蠻簡樸的咖啡廳，沒有一般咖啡廳那種看起來很華麗、漂亮的蛋糕，只有照片中這種的而已。（但也沒什麼不好啦～小資族不用每餐都吃那種網美店的東西）

茶包還不錯欸～竟然是用「Dilmah」的，不過這間咖啡廳的飲料價位真的不高，咖啡一杯50~60THB左右，茶類40~65THB，還有一律50THB、各種口味的義式蘇打，推薦大家來參觀金山寺時若有全身大汗、口乾舌燥的症狀的話不妨進來這裡喝了再上！

簡單喝點東西、吃了幾口蛋糕以後，我們便坐著閒聊、滑手機，等雨勢停了以後才離開這裡。

離開金山寺以後，我們又搭著計程車去舊城區的「Phra Sumen Fort（帕蘇曼堡）」參觀，不過朋友說這裡有一家叫「ห้างต.เง๊กชวน」的甜點店，賣的是一般市區比較少見的傳統甜點，他推薦我一定要試試看～

這玩意兒的名字叫「ขนมเบื้อง」，中文可以翻成「椰奶脆餅」之類的，有時去水上市場或夜市會看到類似的東西，不過每家的配料比例跟口感略有不同，像這家的是椰絲等餡料加了很多，有些地方的則是椰奶霜加比較多，椰奶的味道會比較明顯，總之...這家的椰奶脆餅料多實在，有分鹹的和甜的兩種口味，都只賣12THB而已（還有賣咖啡可以配著喝），非常經濟實惠，大家有去這附近的話可以順便買來吃吃看喔～

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】