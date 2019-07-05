【一分鐘看世界】加州地震、專家致白宮聯署信、孤獨星球始祖專訪

早晨，今天是7月5日，星期五。 為忙碌的一周劃上句號前，你需知道以下五宗國際新聞：

加州國慶日遇「地牛翻身」

美國周四（4日）慶祝獨立日假期，不過南加州在當地時間早上發生6.4級地震，而且規模是近20年以來最強……（按此閱讀更多）

南加州地震：地震發生後，當地一間店舖有大量貨物散落地上。（法新社AFP PHOTO / REX EMERSON）

慶祝獨立日暗藏裂紋？

今年的美國獨立日慶祝活動被指是總統特朗普的角逐連任「宣傳騷」，而在舉行活動前，他的競選團隊被指在Facebook廣告捲入造假疑雲。說回慶祝活動，雖然這是美國人普慶歡騰的日子，但背後卻隱藏社會分裂的暗湧……（按此閱讀更多）

美國獨立日：工人在林肯紀念堂前搭建舞台和觀眾席，為特朗普在「向美國致敬」活動上發表演講做準備。（法新社）

Lonely Planet創辦人專訪

Lonely Planet在一眾旅遊人士心目中擁有崇高地位，不過踏入網絡時代，實體書一直受到挑戰，旅遊帕的地位亦岌岌可危。不過Lonely Planet創辦人Tony Wheeler接受《香港01》專訪時，就大派定心丸……（按此閱讀更多）

專家向白宮的公開信

美中貿易問題隨着華府官員表示短時間內重啟談判而有望解決，雙方可能在下周舉行部長級通話。中國的外資數據指逆勢增長，反映華府的關稅成效可能沒想像中強勁。美國有上百名亞洲問題專家向白宮發表聯名信，呼籲總統特朗普別把中國以敵人看待……（按此閱讀更多）

日韓又交惡

日本與韓國爆發貿易戰，日本從周四（4日）起限制向韓國出口製造半導體、電視機和智能手機所必須的三種材料。有專家認為問題持續下去，日韓可能會兩敗俱傷外，甚至可能影響全世界。兩國關係再次緊張，有韓國民眾提出杯葛日本活動……（按此閱讀更多）

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