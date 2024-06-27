中菲船南海碰撞｜中國防部：維權執法合理合法　仁愛礁不關美國事

針對菲律賓軍方稱「中國海警衝撞菲在仁愛礁執行運補任務的船隻以及美國指責中方阻止菲方運補行動，中國國防部新聞發言人吳謙6月27日表示，包括仁愛礁在內的南沙群島是中國固有領土，這有着充分的歷史和法律依據，中方在仁愛礁採取維權執法措施合理合法、專業規範。



吳謙27日稱，近一段時間以來，菲方背信棄義，多次派船沖闖仁愛礁海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送建築材料、武器彈藥等，這是造成事態升級的直接原因，特別是6月17日，菲方還故意以危險方式衝撞中方船隻，並向中方人員拋擲石塊，有關行徑嚴重違反國際法規定，嚴重危及雙方人員和船艇安全，嚴重破壞地區和平穩定，面對菲方的侵權挑釁，中方理所當然要採取維權執法措施，這完全合理合法、專業規範。

2024年1月25日，中國國防部例行記者會上，中國國防部新聞發言人吳謙答記者問。（中國國防部網站）

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙。（中國國防部網站）

吳謙說，需要強調的是，仁愛礁問題不關美國的事，美方慫恿支持菲方侵權挑釁是十分危險的，也是極其不負責任的，至於美方動輒拿《美菲共同防禦條約》威脅中方，這是完全沒用的，關於前美軍官員「菲律賓工具論」的表態，國際社會自有公論，無論是歷史上的「西貢時刻」，還是「喀布爾大潰退」，都讓我想起基辛格的一句名言，「做美國的敵人是危險的，但是做美國的盟友則是致命的」。