美國大選辯論看點：特朗普競選副手現身？　選民關注拜登認知力

美媒6月26日引述消息人士指，美國前總統特朗普（Donald Trump）最早將在本週宣布自己的競選副手，或有機會在27日舉行的辯論前公布，根據特朗普23日的說法，他的副手更是很有可能在辯論會場現身。另一方面，英國廣播公司（BBC）25日引述民調指，選民對拜登年齡的關注遠高於他的對手，拜登的認知能力一直成為大眾焦點。



美媒引述消息人士認為，特朗普競選團隊希望能通過更早釋出這個競選資訊，以引起外界轟動，這消息傳出後，團隊高級顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）則含糊其辭。

圖為2024年5月30日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因被指控偽造商業記錄罪成後，在紐約的特朗普大樓外向在場人士舉起拳頭示意。（REUTERS/Eduardo Munoz）

在這場電視辯論上，總統參選人的認知能力更是焦點。這項由《紐約時報》與西恩納學院（Siena College）在2024年2月25日至28日針對980名登記選民進行調查顯示，選民普遍擔心拜登的高齡令他不足以繼續領導美國。

儘管特朗普和拜登的年齡相若，但民調中73%選民擔心拜登的高齡不適合擔任總統，而只有42%的選民對特朗普持相同看法。

但拜登則僵硬尬笑注視舞台，直到身旁的菲洛尼斯．佛洛伊德與其碰拳才有所反應。（路透）

報道指拜登就任以來，出現衰老的迹象更為明顯，包括語調柔和、記憶力衰退、步態僵硬等。他屢次出現走路不穩與被絆倒的事件也引起外界關注。