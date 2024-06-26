英國大選｜民調：相比辛偉誠　這年齡層選民更愛「垃圾桶」

英國7月4日舉行大選，民望低迷的首相辛偉誠（Rishi Sunak）在北約克郡（North Yorkshire）列治文（Richmond）選區出戰，其中一名對手就是另類候選人、喜愛以「垃圾桶」造型示人的Count Binface，有民調顯示，在英國18歲至34歲年齡層的受訪者中，對「垃圾桶」持正面看法的人數比例較對辛偉誠還要高。



這位另類候選人是喜劇演員哈維（Jon Harvey），他曾多次參選，喜愛以把垃圾桶放上頭的造型示人，並把自己的角色命名為「Count Binface」。

國際民調機構益普索集團（Ipsos）6月22日發布一項針對英國大選進行的民意調查，結果顯示在整體受訪者中，對辛偉誠持正面看法者的比例為20%，僅較「垃圾桶」（16%）高出4個百分點，在18歲至34歲年齡層的受訪者中，對辛偉誠持正面看法者的比例（16%）更是遠低於「垃圾桶」（31%）。

圖為國際民調機構益普索集團（Ipsos）6月22日發布的民調截圖，其中顯示選民對不同候選人的支持率。（Ipsos）

「垃圾桶」的政見以惠民為主，譬如建造保障性住房，他甚至提出一種「反向脫歐」的經濟聯盟構想，即希望邀請歐洲其他國家加入「英盟」。「垃圾桶」亦對自己參選前景保持樂觀，「如果我得到一些選票，那就很好。如果我得不到任何選票，那也沒關係。」

圖為2019年，英國烏克斯橋（Uxbridge），「垃圾桶」（Count Binface）在開票前和現場傳媒互動。（Getty）

哈維曾將自己打扮成一名頭頂「垃圾桶」，身着似星球大戰（Star War）中絕地武士盔甲的角色參選2019年英國大選，還多次在多屆大選中同多位候選人同台競選，譬如前首相卓慧思（Liz Truss）與前首相約翰遜（Boris Johnson）。

英國選舉預測公司（Electoral Calculus）創始人巴克斯特（Martin Baxter）認為，另類候選人也具有政治意義，「當你走進投票站卻不知道要給誰投票時，你可能會想投給這種人來傳達信息。」

圖為2024年5月4日，「垃圾桶」在倫敦市長選舉中獲得24,260張選票。（Getty）

這項民調通過訪問全英國1,049名18歲以上的成年作為調查樣本，並在2024年6月14日至17日通過電話訪問得出結果。