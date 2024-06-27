英國大選前最後辯論　施紀賢斥辛偉誠離地　民調結果出爐

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）6月26日參與選舉前最後一次電視辯論。辯論後的民調顯示，受訪者認為辛偉誠與施紀賢表現相若，支持率各佔50%。



民調機構YouGov在6月27日對1,716位受訪者進行的快速民調中，61%的人認為施紀賢的表現好，高於獲56%的辛偉誠。不過在排除個人投票立場下，受訪者認為2人在這場辯論的表現平分秋色，支持率各佔一半。

民調機構YouGov在6月27日進行的快速民調中，在排除個人投票立場下，人們認為首相辛偉誠與施紀賢在這場辯論的表現平分秋色，支持率各佔50%。（Yougov）

民調機構YouGov在6月27日對1,716位受訪者進行的快速民調中，61%的人認為施紀賢的表現更好，高於獲56%的辛偉誠。（YouGOV）

在辯論中，辛偉誠就「賭選」醜聞表示，當他得知這些指控時，他感到「憤怒」。施紀賢則承諾「重置政治，讓政治回歸公共服務」，指責辛偉誠缺乏領導力，又批評對方離地。

英國政界、警界涉嫌利用內幕消息押注國會下議院選舉日期一事持續發酵，更多政客、警察捲入「賭選」醜聞，涉及保守黨、工黨以及倫敦警察局等。英國禁賭委員會正在對涉案人員展開調查。

禁賭委員會目前正在調查多達15名保守黨候選人和官員。倫敦警察局也證實5名倫敦警察局官員因牽涉「賭」而正在接受調查，但暫未被停職或限制履職。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）2024年6月26日進行選前最後一次電視辯論。（Reuters）

辛偉誠5月22日突然宣布7月4日舉行國會下議院選舉。這個日期在宣布前被嚴格保密，當時外界普遍預計選舉會安排在秋季。在英國，利用內幕消息下注是違法行為。

繼保守黨爆出的「賭博門」醜聞後，一名工黨候選人也涉嫌對選舉結果下注，正被賭博委員會立案調查，工黨6月25日已暫停其黨職。他涉嫌賭自己會輸掉選舉。