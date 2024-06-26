伊朗總統選舉｜哈梅內伊籲實現高投票率　暗批不應支持改革派

伊朗6月28日將舉行總統選舉，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）25日呼籲選民踴躍投票，以實現最高的投票率。同時向6位候選人中唯一的改革派發警告，稱不應支持任何相信「一切進步之路都來自美國」的人。



美媒6月26日報道，哈梅內伊25日藉紀念先知穆罕默德的假期，向支持者發表講話稱，在選舉實現「最高投票率」對伊朗的生存至關重要。

哈梅內伊表示：「伊斯蘭共和國能夠擊敗敵人的方法之一就是選舉，如果這次選舉能夠得到人民的高度參與，這為伊斯蘭共和國帶來榮譽。」

伊朗3月舉行議會選舉，但因國民不滿情緒高，加上多位改革派政治人物未獲准入圍參選，最後選舉投票率僅41%，為歷來新低。

2024年6月25日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊在演講中不點名批評改革派總統候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）。圖為佩澤什基安25日在伊朗德黑蘭參加選舉辯論。（Reuters）

哈梅內伊也在最新演講中不點名批評來自改革派的佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）指，伊朗有政治人士認為他們必須與某個大國結盟，或認為進步之路必然通過美國，這是一個嚴重誤解。

美媒26日報道，69歲的佩澤什基安是心臟外科醫生，曾出任伊朗衛生部長。作為改革派，他多次呼籲伊朗重返2015年與多國達成的核協議，並與西方加強接觸。