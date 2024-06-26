伊朗總統選舉｜哈梅內伊籲實現高投票率 暗批不應支持改革派
撰文：劉耀洋
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伊朗6月28日將舉行總統選舉，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）25日呼籲選民踴躍投票，以實現最高的投票率。同時向6位候選人中唯一的改革派發警告，稱不應支持任何相信「一切進步之路都來自美國」的人。
美媒6月26日報道，哈梅內伊25日藉紀念先知穆罕默德的假期，向支持者發表講話稱，在選舉實現「最高投票率」對伊朗的生存至關重要。
哈梅內伊表示：「伊斯蘭共和國能夠擊敗敵人的方法之一就是選舉，如果這次選舉能夠得到人民的高度參與，這為伊斯蘭共和國帶來榮譽。」
伊朗3月舉行議會選舉，但因國民不滿情緒高，加上多位改革派政治人物未獲准入圍參選，最後選舉投票率僅41%，為歷來新低。
哈梅內伊也在最新演講中不點名批評來自改革派的佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）指，伊朗有政治人士認為他們必須與某個大國結盟，或認為進步之路必然通過美國，這是一個嚴重誤解。
美媒26日報道，69歲的佩澤什基安是心臟外科醫生，曾出任伊朗衛生部長。作為改革派，他多次呼籲伊朗重返2015年與多國達成的核協議，並與西方加強接觸。