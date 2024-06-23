伊朗總統大選6月28日舉行　兩派角力誰出線？保守派2人呼聲高

撰文：聯合早報
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5月19日，伊朗西部上空大霧籠罩，一架直升機在惡劣天氣中墜毀，機上的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）驟逝。總統寶座懸空，伊朗不得不匆忙選出總統接班人。目前距離6月28日的總統選舉投票僅剩5天，五名保守派和一名改革派候選人，誰能脫穎而出，目前仍不明顯。不過無論結果如何，伊朗出現重大變革的可能性不大。

5月19日的墜機突發事故，使得原定明年舉行的伊朗總統選舉須大幅提前。伊朗憲法規定，在任總統去世後的50天內必須舉行選舉。伊朗當局商議後，隔天宣布6月28日舉行第14屆總統選舉。

從宣布大選，到登記候選人、選出合資格候選人、展開競選活動和電視辯論，直至投票日，必須在短短39天內完成。如此倉促，總統候選人最好是眾人熟悉的面孔，而且行事作風須頗得民心，才能在短時間內拉攏足夠多的選民支持。

6月9日，伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）從80名登記候選人中，選出五名保守派和一名改革派的候選人。

他們是保守派的議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）、德黑蘭市長Alireza Zakani、副總統哈希米（Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi）、前內政部長普爾穆罕默迪（Mostafa Pourmohammadi），以及改革派議員佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）。

伊朗群眾2024年6月22日在德黑蘭的一條街道上走過貼有6名總統候選人照片的廣告看板。（Reuters）

由於萊希在任內貫徹強硬保守派的政策，而且獲得最高領袖哈梅內伊（（Ayatollah Ali Khamenei）的支持，因此保守派候選人普遍被認為會成為萊希的繼任者，延續他的行事作風。

喬治城大學卡塔爾分校政府學教授、伊朗研究部主任卡姆拉瓦（Mehran Kamrava）告訴《聯合早報》，伊朗的政治局勢難以預測，但目前看來兩名領跑者是卡利巴夫和賈利利。

上海社會科學院國際問題研究所副所長、中國中東學會常務理事王震也認為，卡利巴夫和賈利利的呼聲最高，尤其是前者。「兩人既有宗教領袖的支持，在保守群體中也有比較高的人氣。」

至於改革派候選人佩澤什基安，有學者認為他不會對保守派候選人造成太大的威脅，憲法監護委員會就是看準他無法獲得足夠支持，因而讓他陪跑，以增加競選的多樣性和刺激投票率；不過，有學者認為他可能是一匹黑馬。

2024年6月22日，伊朗德黑蘭的一條街道上張貼著總統候選人卡利巴夫的海報。（Reuters）

分析：讓改革派候選人參選　或為提高投票率及政權合法性

迪金大學中東研究論壇召集人、卡塔爾智庫中東全球事務委員會高級研究員阿克巴爾扎德教授（Shahram Akbarzadeh）受訪時表示，考慮到政權合法性的問題，憲法監護委員會必須讓保守派以外的候選人參選，這也是為了吸引選民投票的辦法，因為執政當局可以利用高投票率來加強政權合法性。

「不過，改革派前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）過去帶來的變革令人失望後，改革派選民不太可能參與即將到來的投票。幾乎可以肯定的是，佩澤什基安不僅會失去選票，還會失去自己的政治信譽，因為他允許自己被執政當局用作政治工具。」

王震指出，憲法監護委員會可能基於兩個目的，批准佩澤什基安的候選人資格，其中一個是為了提高投票率，因為一些選民對於保守派把持權力心懷不滿，缺少參與投票的意願。

另一個目的是允許相對弱勢的佩澤什基安參選，安撫改革派人士，減少不必要的國內政治對立，進而增加未來選舉結果的權威性與代表性。

不過，王震不排除佩澤什基安成為黑馬的可能性。「儘管近年來改革派在發展國內經濟、改善與西方關係上屢屢受挫，但是改革派只有一名候選人，選票相對集中。對很多支持改革的選民來說，佩澤什基安成為候選人起到激勵的作用，所以不排除改革派在這次選舉中背水一戰，通過廣泛動員提高投票率，奮力一搏。」

6位伊朗總統候選人2024年6月20日參加在德黑蘭一家電視台內舉行的選舉辯論。（Reuters）

根據伊朗官方英語新聞台PressTV的民意調查結果，卡利巴夫有22％的支持率，19.2％人支持賈利利，佩澤什基安則有9.8%。

舍納赫特分析中心（Shenaakht Analytical Centre）的民調結果顯示，卡利巴夫和賈利利的支持率分別是28.7%和20%，佩澤什基安以13.4%排在第三位。

從民調結果來看，儘管卡利巴夫和賈利利的人氣高於佩澤什基安，但他們同屬保守派，似乎形成內鬥的局面。

王震指出，保守派候選人較多，如果投票前沒有人退選，選票很可能會分散，不利於贏得選舉。

伊朗人普遍不想投票　四成搖擺選票將決定贏家

根據美國企業研究所的分析，一些保守派人士擔心五名保守派候選人會分散選票，無意中使唯一的改革派候選人佔上風，因此正在進行內部談判，以集中支持一名候選人。

有傳言稱，有保守派人士敦促卡利巴夫或賈利利其中一人退選，轉而支持對方。

自認領先的卡利巴夫6月17日在電視講話中，呼籲其他保守派候選人團結一致，讓位給他。「我在萊希去世後挺身而出，是因為國家正處於關鍵時刻，我覺得我比其他人準備得更充分。」

2024年6月22日，伊朗德黑蘭街道上展示總統候選人賈利利的廣告牌。（Reuters

不過，目前沒有任何候選人退選。

值得注意的是，參與PressTV民調的民眾當中，有41.7%仍未決定把票投給誰，另有1.1%民眾選擇棄權。

這突顯選民普遍不想投票的心理，而低投票率一直是伊朗政權面對的問題。上一屆的總統大選，只有不到一半的選民投票。今年3月的議會選舉，投票率只有四成，寫下歷史新低。

誰能有效爭取到這超過四成的搖擺選民，或許就是最後的贏家。

伊美關係為新總統最大挑戰　政策難有大變動

伊朗在國際上面對的種種牽制和壓力，包括以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館事件、一度陷入陰謀論謎團的總統墜機事件，以及核相關的制裁行動等，顯然會是伊朗新總統將面對的最大外部挑戰。

伊朗與美國的關係最為緊張。伊朗1979年發生伊斯蘭革命推翻美國支持的君主制後，兩國紛爭不斷，伊朗也一直受到美國主導的嚴厲國際制裁。

伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）2023年10月在社交網站上傳的圖片（X@mb_ghalibaf）

其中，核問題一直是兩國最大的爭議，尤其是美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在2018年撕毀《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，也稱伊核協議），使兩國關係更加惡化。

另外，伊朗支持巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和也門胡塞武裝組織（Houthi），與美國的對手俄羅斯和中國拉近關係，加上以哈爆發近年來最激烈的衝突後，伊朗與以色列關係惡化，而美國又是以色列最重要的盟友，以致美伊關係持續劍拔弩張。

萊希墜機遇難後，有不少人劍指美國。儘管美國否認與這起事故有關聯，但伊朗罕見要求美國協助調查空難時，美國斷然拒絕，讓原本有機會改善的兩國關係，瞬間跌入冰點。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任高級研究員多西（James Dorsey）接受《聯合早報》採訪時說，他認為美國錯失了機會，而這在美國會成為一個棘手的問題。「美國兩黨幾乎一致地將伊朗視為敵人。我認為美國現階段只是在等待看誰是下一任伊朗總統，並希望兩國至少能夠在某種程度上繼續保持聯繫。」

伊朗前首席核談判代表賈利利（Saeed Jalili）2024年5月30日在德黑蘭出席活動時揮手（WANA via REUTERS）

卡姆拉瓦指出，無論誰接任伊朗總統，美國在整體政策上仍對伊朗持敵視態度。

王震認為，伊朗、美國和以色列的關係未來不會有根本上的變化，因為美國和以色列目前沒有做好和伊朗改善關係的準備，但他不排除未來美伊雙方新領導人互相釋放善意的可能。「近期美伊之間一直通過各種渠道保持溝通，雙方都不希望關係進一步惡化，或是地區形勢升級。」

對於國際原子能機構（IAEA）指伊朗將鈾濃縮至接近製造核武的級別，王震認為伊朗真正的動機可能是為了報復特朗普政府的毀約行動，同時獲得更多籌碼繼續談判，而不是製造核武器。這是因為一旦伊朗跨越核武門檻，勢必遭到比當前更嚴厲和全面的國際制裁，這不利於伊朗發展經濟和解決國內民生問題，也不利於政權穩定。

華盛頓近東政策研究所常務董事兼高級研究員辛格（Michael Singh）指出，俄羅斯和中國在聯合國安理會擁有否決權，所以安理會不太可能會對伊朗採取新的國際制裁，但美國和歐洲將繼續在其他領域加大對伊朗的經濟壓力，包括將伊朗革命衛隊列入制裁名單。若伊朗向俄羅斯運送彈道導彈，也會面臨更嚴厲的懲罰。

內政方面，多年來國際制裁造成的高失業率和通貨膨脹問題，使伊朗人民日益不滿。國際貨幣基金組織（IMF）去年10月的報告顯示，伊朗去年通脹率約為47%。另外，22歲的庫爾德女子阿米尼（Mahsa Amini）2022年9月因不當配戴頭巾在關押期間身亡，在伊朗掀起大規模抗議浪潮。儘管反抗聲浪已被強行鎮壓，但當地人心中仍深感不滿，隨時一觸即發。

內政外交的挑戰考驗新總統的應對能力。不過，依局勢來看，新總統不太可能大刀闊斧改變現有的政策和外交方向。

最高領導人接班人仍存懸念

無論哪個候選人當選總統，終究須聽命於最高領導人哈梅內伊，而新任總統會否成為最高領導人的繼承人還未有定論。

圖為伊朗最高領袖哈梅內伊今年5月1日在德黑蘭出席會議期間發言。（Reuters）

多西說，伊朗雖然實行總統制，但總統職務實際上等同總理。「伊朗總統可能會，也可能不會影響政策，但政策是由最高領導人決定，而最高領導人相當於首腦。」

阿克巴爾扎德表示，伊朗的政治體系宛如一座金字塔，最高領導人位於最頂端，總統無權打破最高領導人設定的國家政策方向。

辛格解釋，伊朗總統對國內和經濟政策的控制權，大於對外交和國家安全事務的控制權，後者屬於最高領導人和伊斯蘭革命衛隊的權力範圍，因此新任總統不太可能對這些領域的政策帶來很大改變。

然而，哈梅內伊已85歲，儘管他不曾公開任何繼承者人選，但罹難的萊希被廣泛視為接班人，如今卻得重新物色人選。

挑選總統候選人的憲法監護委員會直接向最高領導人負責，而候選人最重要的標準是忠於最高領導人。換句話說，哈梅內伊可以直接或間接影響憲法監護委員會，因此六名候選人當中有哈梅內伊欽點的接班人，也並非不可能。

擔任最高領導人條件　須是專職宗教學者

2023年11月19日，伊朗領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）參觀伊朗革命衛隊航空航天部隊成就展，並在場發表講話。（Reuters）

擔任最高領導人必須滿足特定條件，必須是專職宗教學者。

王震表示，六名候選人當中，只有普爾穆罕默迪是宗教學者，但他並不是目前各方看好的候選人。

由此看來，倘若呼聲最高的卡利巴夫或賈利利當選總統，也不一定能繼任最高領袖。誰能登上金字塔的最頂端，成為伊朗最高掌權者，目前仍不明朗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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