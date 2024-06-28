訪日遊客消費成日本經濟支柱　規模超越半導體僅次於汽車出口

《日本經濟新聞》報道，旅遊業已成為日本經濟支柱，過去10年訪日遊客消費增長了四倍，與日本主要出口品類相比，規模僅次於汽車出口額。



日本政府數據顯示，2024年1月至3月，訪日遊客名義消費換算成年度數據為7萬2000億日元。這雖然還不到2023年日本汽車出口額（約17萬3000億日元）的一半，但遠超出口額第二的半導體等電子零部件，以及第三名的鋼鐵。

訪日遊客消費的增長率，也領先於日本主要出口商品。2024年第一季度，訪日遊客消費比2019年同期增長逾60%；2023年，日本汽車和鋼鐵出口額則較2019年增長45%左右，電子零部件增長不到40%。

瑞穗研究技術分析員酒井才介說：「2010年代，日本企業紛紛把國內生產基地遷移至海外，在半導體等領域的國際競爭力也有所下降，因此儘管日元貶值，產品出口也很難增長。」

日本旅遊：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場觀看一家海鮮餐廳的招牌。（Reuters）

日本旅遊：圖為2004年9月13日，遊客在步向日本長野縣一個溫泉。（Reuters）

與此同時，隨着旅遊業在冠病疫情後復甦，今年3月訪日遊客首次突破300萬人次，至今已連續三個月達到這一水平。

訪日遊客消費額的增長，也較其他主要經濟體強勁。2023年10月至12月，日本入境遊客消費增加38.8%，西班牙增加30.7%、意大利增加16.5%；美國和新加坡則分別減少4.3%與1.6%。

日元匯率下跌是訪日遊客消費增多的主要因素。2023年，美元兌日元匯率上升近三成，1美元可兌140.58日元。

外國遊客的消費習慣也在發生變化，過去受歡迎的廉價遊輪旅行和免稅店爆買行為已經消退。對比2019年和2023年的數據可以發現，外國遊客減少了購物，花在住宿、餐飲、交通、遊覽團等休閒活動和服務上的費用則有所增加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

