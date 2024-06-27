遊日本注意｜中國女「騎電動行李箱」穿梭大阪街道　被控無牌駕駛

今年3月日本大阪有一名中國女子因在行人路上「無牌照騎乘」電動行李箱遭巡邏員警攔查。



昨（26）日大阪府警察福島警察署將這名涉嫌違反道路交通法的女子，依法函送檢調機關，這被視為是日本對於「電動行李箱」的首次打擊行動。

今年3月日本大阪有一名中國女子因在行人路上「無照騎乘」電動行李箱遭巡邏員警攔查。26日大阪府警察福島警察署將這名涉嫌違反道路交通法的女子，依法函送檢調機關，這被視為是日本對於「電動行李箱」的首次打擊行動。（YouTube@TBS NEWS DIG）

今年3月日本大阪有一名中國女子因在行人路上「無照騎乘」電動行李箱遭巡邏員警攔查。26日大阪府警察福島警察署將這名涉嫌違反道路交通法的女子，依法函送檢調機關，這被視為是日本對於「電動行李箱」的首次打擊行動。（YouTube@TBS NEWS DIG）

今年3月日本大阪有一名中國女子因在行人路上「無照騎乘」電動行李箱遭巡邏員警攔查。26日大阪府警察福島警察署將這名涉嫌違反道路交通法的女子，依法函送檢調機關，這被視為是日本對於「電動行李箱」的首次打擊行動。（YouTube@TBS NEWS DIG）

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據NHK等日媒報道，這名年約30歲左右的中國女子，今年3月在日本大阪市的行人路上因「無牌照」騎乘電動行李箱，遭巡邏員警攔查。

報導指出，該名女子所乘坐的電動行李箱最高時速達一小時13公里，可以在無踏板等操作情況下，僅依靠電動機馬達運行。

根據道路交通法，這類設備被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情形下行駛於公路上即構成違法，將依法查處。

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由於電動行李箱未設有煞車及方向燈等裝置，依照日本《道路運輸車輛法》規定，無法在當地的公共路段上行駛。

日本電動行李箱銷售負責人解釋，目前在日本國內使用並不普遍，多是外國人攜帶外國製的電動行李箱近來國內使用。

涉及此事件的中國女子目前正在日本留學，她否認指控並供稱「不知道電動行李箱被歸類為車輛，是需要持有車牌才能夠行駛的交通工具」。

這案件是日本第一宗因騎乘電動行李箱而違反當地交通法規的案例。

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