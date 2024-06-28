倫敦街頭露宿者近1萬2000人創新高　NGO：政府需採取迫切解決措施

根據最新數據，英國倫敦街頭露宿者人數近1萬2000人，十年來增長58%，寫下歷史新高。



法媒報道，負責處理英國無家可歸問題的組織Homeless Link星期四（6月27日）發出數據顯示，截至3月份的一年中，倫敦街頭露宿者人數約為1萬1993人，寫下單年最高記錄。

相較2013年至2014年，當時街頭露宿者僅7581人。

根據Homeless Link的數據，英國公民佔露宿街頭者的45%。其餘近三分之一來自非洲、亞洲、美洲和澳洲，約四分之一來自歐洲。

倫敦露宿者人數創新高，圖為2024年4月10日，一名露宿者睡在倫敦著名購物勝地攝政街。(Getty Images)

Homeless Link行政總裁亨德森（Rick Henderson）稱，這些數字「令人震驚」，並指出7月4日大選後成立的政府應制定一項跨黨派計劃，解決這個問題。

他說，需要迅速提供「真正負擔得起且安全的住房」，並提供資金充足的服務，以「幫助人們解決貧困的根本原因，並永遠擺脫露宿街頭的生活」。

無家可歸慈善機構Crisis對此說，總體數字「令人深感羞恥，凸顯了下一屆政府迫切需要控制這場危機」。

作為世界第六大經濟體，英國在2023年經歷了數十年來的高通脹，近年來也出現了可負擔的出租房短缺的情況。慈善機構和活動人士長期以來，一直呼籲政府承諾每年建造9萬個社會租賃住房。

本文獲《聯合早報》授權轉載

