英國大選｜移英也得「含淚投票」？　港人首投族關心BNO政策存續

英國大選在即，早前民調估計執政保守黨將面臨自1906年以來最大的敗仗，外界幾乎認定今屆選舉的勝負已亳無懸念。近年，有接近20萬香港人透過BN（O）簽證移民英國，而他們大多數是首次參與英國大選，這或許會為他們對這場「已知結果的選舉」帶來一定的新鮮感。《香港01》分別和幾位首投族港人傾談，了解他們移民後的大選第一票感受，以及人在異鄉的情況。



倫敦伊令區（Ealing）：關心對華關係及港人移民政策的Jayden（化名）

2022年初，Jayden與太太因不滿意香港的政治、社會環境發展而選擇移民英國，最終在倫敦西面大倫敦地區的Ealing落腳。他現時在大倫敦區內一所博物館和藝廊工作，並育有一名年幼的子女。

成長於選舉氣氛濃厚的香港，他表示：「我很慶幸地在香港成長的年代仍然是鼓勵社會運動、鼓勵政治參與的一個社會氛圍。我認為這使得我來到之後更容易適應和習慣英國的政治制度，尤其是在香港已經歷過政治的洗禮，明白到大概政治制度、選舉制度有什麼的分別。」

Jayden認為，香港過去的政治環境使得他更容易適應和習慣英國的政治制度。(受訪者提供)

對於即將在英國大選中第一次投票，Jayden分享說：「英國的政治選舉是有趣的，但氣氛卻不如香港般濃郁。」他以過去的地方選舉為例，指英國的票站並沒有2019年前的香港那麼熱切，雖會看到選民前往投票，惟不會見到排隊到街尾的景象，甚至也不曾見到排隊。這或許是當地不少人透過郵寄方式來投票，故很少見到選舉工程或選舉氣氛。

他又指，當地選舉文化亦有所不同，選民普遍不會很主動分享政治消息，主要是公司內同事們的閒話家常，大家會傾談和提起選舉相關的話題。

今屆大選的焦點議題離不開以巴、俄烏兩場戰爭，還有住屋、NHS醫療以及通脹導致的生活成本問題等。不過，他指出：「我個人最關心的則是對中政策、港人移民政策，因這些議題比較貼身。另外我會在意教育上的議題，因為現在有小朋友，需要考慮到教育的方面；然後是醫療和住屋問題，因我也期望能在倫敦置業，而這在樓價高企的情況下變得越來越困難。」

Jayden指出，英國有許多政黨、政治團體和壓力團體會提供各種不同的資訊，網上亦有大量有用資源，可以協助選民作出如何投票的決定。他和當地的同事傾談的時候都會談到策略性投票要如何投，「大家明顯地今次要推保守黨下台，換一個新政府，到底如何可以讓保守黨下台？他們便會考慮作策略性投票，這是英國法律所容許的。」他說：「這裏有個投票文化與香港類似，叫做策略性投票（tactical voting），類似以往香港稱的『含淚投票』。」

各受訪者均表示，英國的選舉氣氛不如數年前的香港般濃厚。(嚴慧詩攝)

他認為：「參與英國政治和選舉投票是重要的，這也是維繫香港人身份的一個手段，一個會投票的大群體，各政黨在制定政策時才會考慮是否有需要去顧及此一群體的需要。」但他認為來到英國後，不論是香港人，還是來自馬來西亞、越南、東南亞的華人，甚至其他亞裔群體，他們不時都會有所交集，一同爭取共同的利益，這在新冠疫情所引致的反亞裔情緒下更為明顯。

柴郡（Cheshire）：感覺英倫政客更加赤裸裸的Fanny（化名）

現時在貨倉任職的Fanny，則是2021年7月在有限期的居留權 —— Leave to Remain（LTR）完結前移民英國。她表示：「當時是因為香港的氣氛、整個政治氣候、大環境、壓力，加上有LTR和BNO Visa的計劃，於是決定全家人移民過來，包括年逾六旬的父母。」她們一家現時定居於英格蘭西北部的柴郡。

她坦言對今次大選的感受並不大，因這並非她首次投票，過去她已在地方選舉中投過票；且無論是在香港還是英國她也有參與投票的習慣。她覺得這裏的人很不吝惜去表達自己支持的政黨，他們會在家中展示政黨旗幟，這和香港有點分別。她又指：

香港的政治美化、掩飾做得很好的，相反英國這邊的政客爭吵感覺會更加赤裸裸一些，不會掩飾一些『衰野』，會讓人看到真實的一面。

Fanny認為，英國政治人物的爭吵更加赤裸裸。圖為6月11日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的英國大選辯論。(Getty)

至於政治氣氛方面，Fanny表示英國相差香港很遠，她說：「香港的氣氛會較容易感受得到，畢竟地方細，容易見到許多街站、宣傳品，但英國地方大，尤其是我住的這裏較為鄉村，接收選舉資訊主要靠電視或被動式去留意相關的新聞，宣傳單張也不是每位候選人的都會收到。」唯一比較感受到氣氛的或許就是鄰居擺放的旗幟而已。

第一次參與大選投票的她，最關心的是經濟、NHS，還有能源議題。她說：「雖然近年食品價格是有上升，但一般自己煮的費用其實也沒有太大的改變，反而最感受到的通脹是能源。」

Fanny補充，自己心底裏還對英國的對華、外交政策有所關注，會留意各黨的相關政策。

不過，她認為暫時尚未有一個政黨是與自己的想法完全吻合，故正採取觀望的態度，看看最後這幾天會否發生什麼才決定投給誰。她解釋：

保守黨執政14年，其他政黨究竟可以帶來什麼轉變或什麼不同的看法，我暫時看不到其他政黨有明顯的優勢。

今年的英國大選有兩大議題，生活成本和NHS，而Fanny則關心能源方面的通脹。(Getty)

Fanny向記者表示：「投票的原因是既然我決定移民到來，我覺得這是融入社區公民責任的問題。政治從來不是『你唔理佢、佢唔理你』。」而且，她認為近年大量港人的到來，參與英國政治、投票是可以向當地人表達到港人群體的想法和困難。她重申，這是個與當地人作出深入交流的渠道之一，「甚至進一步來說，既然來到這裏，究竟怎樣可以運用自己的能力、如港人的靈活變通、彈性、『諗頭』，思考如何回饋英國社會。」

英格蘭北部小城：像投票別人選舉的Tass Wong（化名）

Tass和丈夫去年9月中來到英國，現居於英格蘭北部小城、於當地大學從事行政工作。她坦言：「我移民的心路歷程都有點複雜。大學時期已萌生出外打工、生活的念頭，並曾到英國當交流生，對這裏的情況有一些了解。」其後香港的政治發展、BNO scheme、新冠疫情還有對香港未來的看法，不斷加強其出走的想法，只是期間也有經濟上的顧慮，尤其是不捨得香港的人工。

她表示，今年5月的地方選舉已曾投票。她說：「我一到埗便登記做選民，因為登記有很多好處，如credit rating 會高一些，而且這也是我們的政治權利。」不過，她認為這樣的行為有點尷尬，感覺有點不負責任，她解釋：「畢竟我在英國的時間尚短，還未真正算是這裏的人，個人的身份認同還未完全建立成為英國一份子，有點像投別人的選舉的感覺。但我認為這是必需的新體驗。」

Tass坦言，自己尚未建立好英國人的身份認同，感覺像「投別人的選舉」。(Getty)

對於今屆大選，Tass表示：「我並沒有太多期待，因為好像不用選已經得知結果。雖然我還未定下主意，但相信傾向會支持工黨。因為和本地人傾談過後，認為現時工黨國會的議員表現不錯。我主要是留意自己選區候選人的優劣。」

她又提到，英國的選舉氣氛與香港差天共地，不會有街站、選舉廣告，只是見到Youtube等網上廣告，而且是「很揼本的」。她認為，這可能是當區比較保護文物有關，許多地方不允許擺放宣傳品、擺街站、叫囂等，最多只會收到宣傳單張。

由於她初來報到，對當地政治還不太熟悉，故她都有主動與上司傾談，以了解當地人對政治的看法。她說：「例如，他有分享一般年輕的英國人傾向投工黨，認為會有較多福利、不會加年輕人稅而是加有錢人稅；而投保守黨則會大幅加稅等。」

另外，英國大學近年國際留學生人數下跌不少，尤其是來自中國內地的學生，多間大學預計到2025年都會出現赤字。這多少與保守黨在大學教育方面收緊了許多有關，業界希望換屆後政府可以做些事情幫助他們。

在英華人過去鮮少參與當地政治，直至近十多年情況才逐漸扭轉。(嚴慧詩攝)

曼徹斯特：認為保守黨需要被懲罰的Dorothy（化名）

移英兩年的Dorothy現居曼徹斯特（Manchester），從事文字工作。當初她因不滿香港政府、對香港前途失去信心、擔心人身及資產安全、價值觀改變、情緒問題以及得到家人支持等眾多原因，而決定移民離開。

對於今次選舉，她表示沒有特別感受，但意識到選民權利增加，有需要承擔更大責任，只有公民增加參與，民主始能維持。她指出：「投票、反映意見、論述政治、遊行示威、參與政黨活動等，都是參與政治的方式。只有透過參與政治，才能為所屬社群或族群表達聲音、爭取福利。」

Dorothy表示：「我個人關注各黨對華是否強硬、還有對香港事務立場、移民政策。目前傾向票投工黨，但並非基於支持，只是認為保守黨需要被懲罰。」

Dorothy傾向票投工黨，但並非基於支持，只是認為保守黨需要被懲罰。圖為曼城市中心。(嚴慧詩攝)

有別老一輩移英華人 港人首投族或左右關鍵議席？

據英國選舉委員會2019年的數據顯示，全國平均有17%的合資格國民並未登記做選民，而當中亞裔佔近四分之一。此一比例反映當地亞裔對政治參與並不算熱衷。雖然這項調查並無詳細剖析華人投票意欲，但一直以來，英國華人對於政治的參與度不高是鐵一般的事實。

直至2009年，倫敦紅橋區（Redbridge）才產生首位華人市長陳德梁，翌年的大選有8位華裔國會候選人參選，當年更被形容為「對於華人參政來説是創造歷史的一年」，2015年的一屆參選人數更高達11人。同年，保守黨候選人Alan Mak在漢文特區（Havant）當選，是英國700多年議會史上首位華裔下議院議員。

在香港出生，12歲那年隨父母移英生活，現年72歲的自民黨人施嘉勵（Marguerita Morton）是個在地方議會打混多年的老手。自2003年成為地方議員起，今年已是她連續逾21年參加當地議員選舉。施嘉勵指出：

老一輩華人認為，捲入政治只會讓你惹上麻煩，所以他們傾向保持低調。不過隨着BNO港人相繼移英，他們或有不同的想法，因他們切身明白到，不去投票及讓別人聽到你的聲音會出現一些問題。

移英港人「首投族」在今屆大選中或左右關鍵議席？(Getty)

曾任保守黨華人之友聯合董事的陸勤業（Johnny Luk）則坦言，近年因新冠肺炎疫情引致的仇華情緒、地緣政治緊張局勢等，令華人處於很為難的處境，不過無礙華人涉政風氣變得更為熱切。他特別提到，香港人將會成為一個龐大的票源，故不容忽視。

今年4月，英國有調查指香港人熱心於英國大選投票、關注對中及涉港政策先於內政，但並無明確政黨偏好。負責調查的移英港人組織Vote for Hong Kong 2024（V4HK）表示，他們更考慮侯選人的對華及香港政策，認為是最重要投票因素，較醫療、治安與經濟等的關注度更高。外交也是香港人最不滿意的社會議題。

英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）早前發布的研究，推算約有14萬名港人有資格在今屆大選中投票。在部分港人聚居的選區，這批港人「首投族」或足以影響三大政黨保守黨、工黨以至自由民主黨的關鍵議席，包括倫敦薩頓及奇姆（Sutton and Cheam）、溫布頓（Wimbledon）、伯明翰諾斯菲爾德 （Birmingham Northfield）等。由此看來，相信移英港人首投族的大選第一票真的不能忽視。