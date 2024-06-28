美國大選2024｜首辯Fact check：拜登與特朗普鬥「大話連篇」？

2024年美國總統選舉候選人首場電視辯論當地時間6月27日晚上於搖擺州佐治亞州（Georgia）舉行，尋求連任的民主黨候選人拜登（Joe Biden）和前任總統、共和黨候選人特朗普（Donald Trump），時隔近4年再次面對面交鋒。



兩人就國家經濟、課徵關稅、移民湧入、墮胎、烏克蘭、以巴、美國會騷亂、兒童福利、退伍軍人福利等議題交鋒。今場辯論的焦點除了二人的相互人身攻擊外，最令人關注的是發言期間提到的各種虛假和誤導性信息。



特朗普在競選和總統任期內所使用的虛假和誤導性言論的數量是無法與拜登相比的，而拜登更傾向於誇張和修飾，而非徹頭徹尾的謊言。以下是兩位候選人在首場辯論中的虛假和誤導性言論。

有關經濟

「我們擁有歷史上最偉大的經濟」。 特朗普

事實：這並不準確。首先，新冠疫情在他擔任總統期間引發了大規模的經濟衰退。 2020年，政府借債3.1萬億美元（約24.2萬億港元）以穩定經濟。而且，特朗普離開白宮時，美國的就業職位較他入主時還要少。

即使撇開疫情所造成的影響，特朗普執政頭三年的經濟平均成長率為2.67%。據經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）的數據，這一數字遠低於克林頓 （Bill Clinton） 1993 年至 2001 年兩屆任期內 4% 的平均值。事實上，迄今為止，拜登領導下的經濟成長較特朗普領導下的經濟成長更為強勁。

特朗普在辯論中表示：「我們擁有歷史上最偉大的經濟」。(Reuters)

有關墮胎

「他們的問題是他們很激進，因為他們會在孩子第八個月、第九個月，甚至出生後奪走孩子的生命。」 特朗普

事實：特朗普錯誤地提到了出生後墮胎。每個州都將殺嬰行為定為刑事犯罪，而且沒有一個州通過了允許在嬰兒出生後殺害嬰兒的法律。

墮胎權倡導者表示，諸如此類的術語和「晚期墮胎」試圖對懷孕後期的墮胎進行污名化。事實上，懷孕後期的墮胎極為罕見，根據美國疾病管制與預防中心的數據，2020 年，美國僅有不到 1% 的墮胎是在 21 週或之後進行的。

有關新冠肺炎疫情

「特朗普告訴美國人向手臂『注射漂白水』來治療新冠。」 拜登

事實：這有點言過其實了，特朗普詢問的是「是否可以將消毒劑注入肺部」。事緣他當年曾在白宮新冠特別工作小組的簡報會上提到：「我看到漂白消毒劑能在1分鐘內殺滅病毒，我們有什麼辦法可以做到類似的效果？能不能透過注射進人體做個大清理？」

特朗普的言論因此被醫學界譴責是危險的誤導說法。消毒劑公司來舒（Lysol）與漂白水公司高樂氏（Clorox）其後更發出聲明，提醒民眾勿不當使用這類產品。

拜登過去也不時提及特朗普的「注射漂白水」論。(Reuters)

有關移民

「他造成邊境今天惡劣的情況，令數以十萬計的人湧入，他是導致數十萬人死亡的罪魁禍首，並使我們的公民因此而受到影響及傷害。」 特朗普在談到拜登時表示

事實：大量移民越過南部邊境非法進入美國，導致特朗普發表了許多虛假和誤導的言論。例如，他經常聲稱其他國家正在清空監獄和精神病院並送往美國，但沒有證據支持這一點。

特朗普還認為，移民的湧入正在導致美國的犯罪激增，儘管統計數據實際上顯示暴力犯罪正在下降。