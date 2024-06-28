特朗普vs拜登辯論「賽後檢討」5大重點：他11月贏硬？

2024年美國總統大選第一場電視辯論會於美東時間6月27日晚間9時（香港時間6月28日上午9時）登場。



ABC News指出，隨着拜登（Joe Biden）與特朗普（Donald Trump／川普）民調持續緊咬，辯論會將成為2人「獲取優勢」的大好機會，網站也整理出5大看點。

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1、是否出現突破？

選民對於2位候選人是否適任的疑慮，成為辯論會的關注焦點。策略師們表示，如果表現強勁，可能有助於緩解人們對於年齡的擔憂，但若嚴重失言，可能破壞在11月勝選的機會。

2024年美國總統大選第一場電視辯論會（CNN直播截圖）

81歲的拜登是美國史上最年長的總統，精神敏銳度持續遭受對手攻擊。共和黨資深策略師科切爾（David Kochel）直言，他不能結巴，也不能失神、失去專注力，「因為他只需要搞砸一次，就會被永遠記住」。

儘管78歲的特朗普近期也出現一連串失誤，包括混淆或忘記人們的名字等，但民調顯示，人們比較不擔心他的心理健康狀態。

2、品格與政策？

拜登多次把特朗普形容為「對民主的威脅」，並且提出「封口費案」定罪判決、2021年國會暴動事件作為佐證。此外，他也在移民問題、墮胎爭議、新冠時期經濟衰退等方面抨擊特朗普。

與此同時，特朗普猛打拜登的年紀，同時狠咬其次子杭特（Hunter Biden）非法持槍案被定罪一事。他稱呼總統是「拜登犯罪家族」的首腦，指控政府貪污但沒有提出證據，並且強調選民對於通膨及邊境問題的不滿。

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3、誰進攻？誰防守？

傳統上，競選連任的總統會處於「防守」態勢，不斷強調過去幾年的政績，而踢館候選人則是處於「進攻」態勢，不斷挑戰現任者。

由於本屆2名候選人都曾入主白宮，目前尚不清楚誰防守、誰進攻，但在台上表現優秀的進攻者，更可能為選情加分。

2024年美國總統大選第一場電視辯論會（CNN直播截圖）

4、時間很早

根據往年經驗，大部份選民直到9月第一個星期一的勞動節，才會開始關注11月5日的大選。今年首場電視辯論會的時間特別早，對於投票結果的影響力如何，專家抱持兩極看法。

一些策略師猜測，辯論會時間點提早，能夠在選民認真關注之前「定調」整場大選。共和黨策略師科南特（Alex Conant）表示，拜登迫切把大選描繪成「一個選擇」而非「一次投票」，而特朗普正在尋找致命一擊的機會。

不過，另一些策略師認為，辯論會上發生的事情，很快就會被不斷上演的新聞事件沖淡。共和黨民調專家布利澤（Robert Blizzard）比喻，這場大選「還有很多球道可以打」，「很難看出會有什麼巨大轉變或大事件」。

2024年美國總統大選第一場電視辯論會（CNN直播截圖）

5、新規對誰有利？

這場辯論會由CNN主辦，但也出現一些史無前例的新規定，例如未輪到發言權的候選人咪高峰會靜音，不開放選民入場聆聽、歡呼或嘲諷，因此被預期情況較溫和。

2黨幕僚的觀點是，新規則對拜登較有利，因為這奪走了特朗普取悅觀眾、不斷插嘴的能力。不過，共和黨人也希望，新規定可以讓特朗普看起來「不那麼像是一個惡霸」。

前副總統彭斯（Mike Pence）的策略師索爾茨曼（Chip Saltsman）曾形容，特朗普在辯論會上是「毫無爭議、不曾敗北的插嘴之王」，也熱愛與觀眾互動。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】