Taylor Swift男友談初見威廉王子感親切　讚夏洛特公主可愛家教好

美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）6月21日英國倫敦開騷，英國威廉王子（Prince William）帶兒女到現場「朝聖」，並與Taylor Swift及其球星男友Travis Kelce拍下一張「世紀selfi」。他事後憶述，與威廉王子見面「絕對令人高興」，而夏洛特公主（Princess Charlotte）很可愛。



美國廣播公司（ABC）6月26日報道，Travis Kelce在26日在節目《New Heights》與當天也在場的哥哥賈森（Jason Kelce，暫譯）分享他們與英國王室成員的互動經過。

他說：

亮點是夏洛特公主。喬治王子也很棒，但她真是太可愛了。我無法表達出她是多麼[像是一位]火熱的超級巨星。 Taylor Swift男友Travis Kelce

他說，「我喜歡父母要求孩子在場、敢於發聲……鼓勵他們在談話中發揮主導作用。」

Travis Kelce興奮稱：「威廉王子真是最帥的人！我沒想到會在後台見到他。當下看到王室一家時我不知應怎樣打招呼，是要向他們鞠躬還是握手。」

賈森則補充，他們有收到在迎接王室成員的提醒，由於當時不是正式的王室活動，所以不需要鞠躬或行禮，但他仍以「殿下」稱呼威廉王子。

賈森表示，王室一家真誠且親切，尤其對夏洛特公主特別印象深刻。他大讚她充滿活力和好奇心，表現得非常可愛。Travis Kelce兩兄弟最後稱讚威廉王子與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）的家教，並再次感謝當日到場的王室成員。