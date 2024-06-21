Taylor Swift旋風席捲到英國　影響之大央行減息都要「讓路」？

美國流行天后（Taylor Swift，又譯泰勒絲）的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）不僅給新加坡帶來經濟效應，現在這股旋風已經吹到英國。旋風之強，甚至可能會影響英國央行的利率決定。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：李可愛

英國央行預料在星期四（6月20日）宣佈貨幣政策決定。儘管許多市場分析師普遍認為，英國央行已經處在降低利率的「邊緣」了，但是他們認為，這次英國央行應該還是會繼續維持基準利率目標不變。而這次有個很有趣的「阻力」，竟然是Taylor Swift。

今年夏天，估計會有120萬來自世界各地的Swiftie（Taylor Swift粉絲稱呼）聚集在英國，觀看這位超級巨星的15場巡迴演出。Taylor Swift演唱會之前曾經提振新加坡和她所到之處的經濟。粉絲為了一睹她的風采，除了爭奪演唱會門票，另一項「爭奪」就是演唱會城市的酒店客房了。這會推高英國的通貨膨脹，令央行不敢貿貿然減息。

圖為2024年6月14日，英國利物浦，Taylor Swift的粉絲Chloe在英國利物浦晏菲路球場（Anfield Stadium）前擺姿勢拍照。Taylor Swift在6月13至15日於晏菲路球場演唱。（Reuters）

美國樂壇天向Taylor Swift（又譯泰勒絲）2024年2月7日在日本東京舉行的國際The Eras Tour音樂會上表演。（REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File photo）

目前不少分析師就在社交平台上，或是在發給客戶的分析報告中提到，在演出期間，即6月在愛丁堡、卡迪夫和利物浦，以及6月21日至23日和8月15日至20日在倫敦，這些日期的客房價格「異常強勁」。

其中，TD Securities策略師拉西（Lucas Krishan）和羅西特（James Rossiter）還聯合對「Taylor Swift經濟效應」（Swiftonomics）編寫了一份分析報告。

英酒店價格上漲 服務業通脹料增30個基點

拉西在接受《聯合早報》專訪時說：「英國酒店價格上漲的情況可能會很嚴重，以至服務業通脹在8月可能會增加多達30個基點。如此大幅度的上漲，也許會促使英國央行重新考慮，是否要在這個關鍵月份減息。」

基於此，拉西認為，儘管今年夏天的經濟數據「溫和」到足以讓英國央行在8月份，將基本利率從目前的5.25％適當下調，但是因為Taylor Swift在8月的倫敦巡演期間可能會帶來一輪通脹，所以英國央行可能要等到9月才會決定減息。

另外，巴克萊（Barclays）在上個月中旬發表的「Taylor Swift經濟效應」分析報告也說，Taylor Swift演唱會的每一名粉絲將在門票、旅行、住宿、服裝和其他費用上花費約848英鎊（約8,406港元），是英國人平均出外費用（67英鎊）的12倍。

圖為2024年6月14日，英國利物浦，Taylor Swift的粉絲Chloe在英國利物浦晏菲路球場（Anfield Stadium）前外排隊購買周邊產品。Taylor Swift在6月13至15日於晏菲路球場演唱。（Reuters）

圖為2024年6月14日，英國利物浦，Taylor Swift在利物浦晏菲路球場（Anfield Stadium）開騷前，她的歌迷在Stanley Park聚集。Taylor Swift在6月13至15日於晏菲路球場演唱。（Reuters）

無論最終是否會真正影響到英國的通貨膨脹，Taylor Swift演唱會肯定會提振英國的經濟。巴克萊估計，粉絲可能會在演唱會及相關方面花上9.97億英鎊（約99億港元）。除了演唱會門票，巴克萊估計每位粉絲在住宿上會花121英鎊（約1,199港元）、旅行花費111英鎊（約1,100港元）、出席演唱會服裝的花費56英鎊（約555港元）等。

就像上世紀50年代和60年代的貓王和披頭四一樣，當涉及像Taylor Swift這樣的文化偶像時，忠實粉絲的消費欲望會變得更加強烈。儘管對於非粉絲來說，在一場音樂會上花費848英鎊是不可思議的一筆大開銷，但對忠實歌迷來說，花費的每一分錢都是創造美好回憶的投資。魅力無法擋的Taylor Swift於8月最終會給英國製造多大的旋風與餘波，肯定是英國和國際媒體的焦點。

網購平台上的Taylor Swift黑膠唱片商品（Amazon截圖）

網購平台上的Taylor Swift黑膠唱片商品（Amazon截圖）

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