習近平：推動中秘礦產能源製造業農業合作　完成自貿協定升級談判

6月28日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的秘魯總統博魯阿爾特舉行會談。



習近平指出，中國和秘魯都是文明古國，兩國友誼源遠流長，人民友好深入人心。秘魯是最早同新中國建交、最早同中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家之一，也是最早同中國簽署一攬子自由貿易協定的拉美國家。近年來，在雙方共同努力下，中秘各領域合作取得豐碩成果，中國企業在秘魯重大合作項目為秘魯經濟發展、民生改善發揮了重要作用。中方高度重視發展中秘關係，願同秘方夯實政治互信，深化務實合作，促進文明互鑒，加強多邊協作，推動中秘全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。

中秘關係・中國-秘魯關係：2024年6月28日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte，不在圖中）出席簽署儀式。（Reuters）

中秘關係・中國-秘魯關係：2024年6月28日，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）訪華期間，與中國國家主席習近平（不在圖中）在中國北京人民大會堂與出席簽署儀式。（Reuters）

習近平強調，堅持相互尊重、平等相待，是中國一以貫之的處世之道，也是中秘全面戰略夥伴關係始終保持高水平發展的根本原因。中方支持秘魯走符合本國國情的發展道路，願同秘方堅定相互支持，堅定不移推進中秘友好合作。雙方要充分發揮兩國政府間經濟合作戰略對話機製作用，將中方支持高質量共建「一帶一路」的八項行動同秘方發展需求對接起來，統籌推進礦產、能源、製造業、農業等領域合作，拓展新能源、數字經濟、人工智能、數字醫療等新興領域合作。歡迎更多秘魯優質產品進入中國市場，希望秘方為中國企業赴秘魯投資和長期合作提供良好法律和政策環境。雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為一條促進中秘共同發展的繁榮之路。中方願為秘魯青年學生提供更多來華獎學金名額，加強教育、文化、旅遊、青年、媒體等領域合作，為兩國關係發展奠定更加堅實的民意基礎。

中秘關係・中國-秘魯關係：2024年6月28日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）會面。（Reuters）

習近平指出，中秘都是環太平洋重要新興市場國家和「全球南方」重要成員，雙方要加強團結協作，共同弘揚全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動「全球南方」國家實現共同發展。中方積極支持秘魯辦好今年的亞太經合組織領導人非正式會議，維護亞太合作正確方向，對外發出建設開放型亞太經濟、共同促進世界經濟增長的積極信號。中方高度重視中拉關係發展，願同秘魯等拉美和加勒比國家一道努力，促進中拉整體合作，共建中拉命運共同體。

博魯阿爾特表示，很榮幸率內閣重要部長和經濟界代表訪華。秘中都是世界文明古國，歷史上華人為秘魯國家發展作出了重要貢獻。近年來，兩國政治、經貿、文化等各領域交流合作取得豐碩成果。特別是中國企業在秘魯的投資合作，不僅為秘魯創造了大量就業，也帶來了先進技術和經驗。通過這兩天參訪深圳、上海、蘇州等地，我們切身體驗到中國的快速發展和科技進步，也探尋到很多未來可以拓展合作的領域。秘方真心欽佩中國取得的偉大成就，希望學習借鑑中方的成功經驗，通過進一步擴大密切兩國務實合作，助力秘魯更好實現自身的發展。歡迎更多中國企業赴秘魯投資，加強基礎設施、綠色發展、清潔能源等領域合作，秘方願為中國企業提供良好的營商環境。秘方期待同中方共同努力，如期建成錢凱港項目，更好造福兩國人民。1971年兩國建交以來，秘魯政府始終奉行一個中國政策，秘方將繼續堅定恪守一個中國原則。秘方支持習近平主席提出的系列全球倡議，願同中方加強在聯合國和亞太經合組織等多邊框架內的溝通協作，共同維護多邊主義，促進開放型世界經濟。

中秘關係・中國-秘魯關係：2024年6月28日，在中國北京人民大會堂舉行秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的歡迎儀式之前，秘魯國旗在中國國徽附近隨風飄揚。（Reuters）

會談後，兩國元首共同見證簽署《中華人民共和國政府和秘魯共和國政府2024年至2029年共同行動計劃》以及經貿合作、數字經濟、科技創新、檢驗檢疫、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方宣布實質性完成自由貿易協定升級談判。

會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為博魯阿爾特舉行歡迎儀式。

博魯阿爾特抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中秘兩國國歌，天安門廣場鳴放21響禮炮。博魯阿爾特在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

當晚，習近平在人民大會堂金色大廳為博魯阿爾特舉行歡迎宴會。

王毅參加上述活動。