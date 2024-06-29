巴基斯坦熱浪破40˚C逾560人死　保安員回家喝一口水後倒斃

巴基斯坦南部卡拉奇（Karachi）近日遭遇熱浪來襲，體感溫度高達攝氏49度，過去6天已有568人死於酷熱天氣，單日有過百遺體送進停屍間，還有大批民眾因中暑就醫，而戶外工作者更是首當其衝。



英國廣播公司（BBC）6月27日稱，熱浪上週末席捲巴基斯坦最大城市卡拉奇，近6天殮房已接收568具遺體，單在25日一天有141人身亡。儘管他們的確切死因尚未確認，但當地氣溫近日飆升至40度以上，高濕度令體感溫度增至高達49度，死亡人數不斷攀升。

卡拉奇一間醫院急診部門負責人表示，23至26日已收治267名中暑患者，其中12人死亡，被送院者很多都是在戶外工作的人。

在異常炎熱的天氣，戶外工作的工人面臨中暑的風險。圖為2024年6月13日，巴基斯坦卡拉奇，宰牲節（Eid al-Adha）慶祝活動開始前，一名男子牲口市場內控制一頭駱駝。（Reuters）

在異常炎熱的天氣，戶外工作的工人面臨中暑的風險。圖為2024年6月17日，巴基斯坦卡拉奇，宰牲節（Eid al-Adha）慶祝活動進行期間，一名男子在宰殺他的祭牛前親吻牠。（Reuters）

當地一名56歲的保安上班12小時後返家，儘管是夜班，天氣還是十分炎熱，他到家時便感覺不適。據家屬描述，他當時一邊走進家門一邊喊道，「我受不了這麼熱的天氣」，喝完一杯水後當場倒地，送院後宣告不治，疑似死於心臟病發。

在異常炎熱的天氣，戶外工作的工人面臨中暑的風險。2024年6月12日，巴基斯坦卡拉奇的食品和穀物批發市場上，一名工人正在搬運一袋糖。（Reuters）

在異常炎熱的天氣，戶外工作的工人面臨中暑的風險。2024年6月11日，巴基斯坦卡拉奇，一名工人在電子產品市場的一商店外將太陽能板裝載到車輛上。(Reuters)

籠罩卡拉奇的熱浪預料將持續至下週，氣溫可能會稍稍下降。而巴基斯坦的鄰國印度民眾最近數週苦於極為高溫，首都新德里出現前所未有的熱浪，5月以來每天氣溫都超過40度，最高甚至接近50度。