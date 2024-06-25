熱浪襲美國　林肯蠟像融化「斷頭」　藝術家原意曝光

美國正受熱浪侵襲，據美媒6月24日報道，一座放於華盛頓特區（Washington DC）小學外的林肯（Abraham Lincoln）蠟像特別受到注意，因其正在融化，甚至頭部變得搖搖欲墜，工作人員索性把蠟像「斬首」，把頭部移走妥善存放。讓蠟像溶化其實就是藝術家威廉姆斯（Sandy Williams IV）的本意之一。



蠟像由藝術家威廉姆斯製作，自2月起放於華盛頓特區一間小學外。美國廣播公司（ABC）指，當地氣溫近來達到華氏100度（攝氏37.8度）。

↓ 有網民6月23日上傳蠟像的圖片，只見頭部已經搖搖欲墜，且腳部「分離」 ↓

「斷頭」後的林肯蠟像（影片截圖）

蠟像更失去「頭部」，據《華盛頓郵報》報道，蠟像頭部搖搖欲墜，工作人員試圖「拯救」但不果，所以在24日決定先把頭部移走，以妥善保管，計劃之後將其重新接回蠟像。

圖為藝術家威廉姆斯2024年2月在社交網站上傳他與蠟像的圖片（IG@sandywilliams_iv）

讓蠟像溶化似乎就是藝術家威廉姆斯的本意之一，2月蠟像設在學校外時，他就向藝術新聞網站East City Art表示，紀念像傳統上的建造是坐着、有光澤，能夠抵受變化，試圖永恆化，他則對可視化的變化與建造能夠保留活動記錄的紀念像感興趣。

他認為通過融化這些著名紀念像的蠟像版，人們可以接觸到這些通常不可觸及的形式。

此並非林肯蠟像首次融化，就在2023年9月，威廉姆斯製作的林肯蠟像1.0版就同樣座落於學校外，並在蠟燭上安裝100個小燭芯，讓遊人可以點火，結果蠟像融化，至2024年2月，這座蠟像的2.0版誕生，裝設較少燭芯，並在告示牌寫道「請在1至2分鐘內吹熄」。

↓ 2023年9月裝設的林肯蠟像1.0版 ↓

↓ 2024年2月裝設的林肯蠟像2.0版 ↓