CNN禁白宮隨行記者團入攝影棚採訪特朗普拜登辯論捱批

美國白宮記者協會6月28日批評，在美國總統拜登與共和黨對手特朗普（Donald Trump，又譯川普）首場辯論期間，多名白宮隨行採訪記者請求進入攝影棚採訪，但遭主辦單位美國有線新聞網絡（CNN）拒絕。



隨行記者團成員多個大新聞機構代表，他們會陪同總統訪問國內或國外的地方。他們通常可採訪總統發表演說或公開露面的任何活動。而今天他們被禁止採訪總統候選人辯論是極為罕見。

白宮記者協會（White House Correspondents' Association）主席奧唐奈（Kelly O'Donnell）27日發聲明稱，白宮團隊有責任代表美國人民記錄、報告和見證總統的事件和行動。

圖為2024年6月28日日，在民主黨總統候選人、美國總統拜登和共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在佐治亞州亞特蘭大舉行首次總統辯論之前，媒體工作人員在佐治亞理工學院的新聞發布室工作。（Reuters）

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

她也是NBC的高級白宮記者。她說在這個會發生意外發生的世界，記者團是為了因應「萬一發生什麼」而存在的。現場記者透過直接觀察而不是透過電視製作的鏡頭，來向讀者提供背景和見解。

奧唐奈稱，協會數週來一直在遊說讓記者團一名記者入內，並獲得拜登政府的支持以及特朗普競選團隊的默許。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

美國總統候選人辯論：2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，共和黨候選人、美國前總統特朗普結束與民主黨候選人、美國現任總統拜登的辯論後，獨個站在台上。 （Reuters）

CNN雖不讓記者在辯論進行期間待在攝影棚，但讓一名平面記者在廣告時段入內。辯論進行期間，攝影棚內還將有一群攝影師。CNN亦同意向其他電視台提供辯論會的轉播訊號。

CNN發聲明回應事件稱，這場辯論是在CNN攝影棚舉行，因此不讓記者團在場採訪。