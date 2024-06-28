玻利維亞軍方發動未遂政變　總統否認「自導自演」

南美國家玻利維亞（Bolivia）軍事政變未遂，企圖發動政變的前總司令祖尼加（Juan Jose Zuniga）被捕。玻利維亞總統阿爾塞（Luis Arce）6月27日舉行記者會，否認政變是「自導自演」。



祖尼加否認涉及政變，或是事先知情。

前陸軍總司令祖尼加6月26日包圍玻利維亞總統府，他事敗被捕前聲稱，是受總統阿爾塞指使發動兵變，以提高其個人聲望。

圖為2024年6月26日，軍人突襲玻利維亞（Bolivia）總統府，當時總統阿爾塞（Luis Arce）站在露台舉起國旗譴責事件。（REUTERS/Claudia Morales）

圖為2024年6月26日，軍人突襲玻利維亞（Bolivia）總統府，意圖推翻總統阿爾塞（Luis Arce）之際。拉巴斯（La Paz）的軍人拋出閃光彈令一名男子受傷，途人趨前提供協助。（REUTERS/Sara Aliaga）

阿爾塞在27日的記者會上駁斥有關說法是謊言，他絕不會利用人民的鮮血獲取支持，強調兵變是祖尼加自行策劃，而他將受到法律制裁。

祖尼加2022年擢升為陸軍總司令。他被視為阿爾塞的支持者。

祖尼加在兵變發生前曾警告阿爾塞的政敵、前總統莫拉萊斯（Evo Morales），他倘再度參選即屬違憲，會被軍方拘捕。有關言論引發強烈爭議。

玻利維亞（Bolivia）2024年6月26日發生未遂軍事政變，涉嫌策動政變的前總司令祖尼加（Juan Jose Zuniga）在首都拉巴斯（La Paz）被捕。玻利維亞總統阿爾塞（Luis Arce，不在圖中）27日舉行記者會，否認政變是「自導自演」。（Reuters）