法國大選｜馬克龍執政聯盟民調僅列第3　豪賭不成勢成跛腳鴨？

在歐洲議會選舉慘敗後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）兵行險着提前舉行大選。據最新民調顯示，馬克龍所屬的中間派執政黨聯盟「同在」（Ensemble）以19.5%位居第三，大幅落後由馬林勒龐（Marine Le Pen）率領的極右國民聯盟（National Rally，RN，原稱國民陣線）35.5%的支持率，以及左翼「新人民陣線」（NFP）的29.5%。命懸一線的馬克龍政府能否在6月30日和7月7日舉行的大選中力挽狂瀾，還是要淪為「跛腳鴨」政府？



作者：Romain Fathi，澳洲國立大學（Australian National University）歷史學院資深講師，政治史中心副研究員



法國國民議會（National Assembly）是如何產生？

2024年3月4日，法國國會表決通過，將墮胎權寫入憲法。（Reuters）

法國實行半總統制政府，總統和國會共享權力。總統由普選產生，並具備任命總理和內閣部長（根據總理的推薦）的權利。

政府必須獲得國民議會（國會下議院）大多數議員的支持才能繼續執政。如果國會對政府失去信心，有權罷免總理和內閣部長。同樣地，總統有權解散國民議會。

由於馬克龍感覺國民議會對他的政府的支持愈發減弱，因此選擇率先開火解散議會。

自1958年法國實施現行憲法以來，總統曾6度解散國民議會，但之前從未因歐洲議會選舉等歐洲相關事務而發生過這種情況。

馬克龍為何兵行險着？

6月24日，馬克龍出席巴黎地鐵新支線的啟用儀式。（Reuters）

政府稱，馬克龍選擇提前舉行大選，是因為由馬琳勒龐領導的極右國民聯盟在歐洲選舉中獲得31.5%的選票，是由馬克龍率領的中間派政黨支持率的2倍多。

正因如此，馬克龍認為國民議會已無法反映法國人民的民意，因此他呼籲要「釐清」——這個詞自6月9日以來他一直在重複。

法國許多人認為解散議會的舉動有風險，因為這給予極右翼贏得全國選舉並有可能上台執政的機會。極右派上一次執政是在維希法國（Régime de Vichy，在第二次世界大戰期間與納粹政權合作的政府）。

撇除馬克龍自身的論述，現實上許多人都預計議會會被解散，因為執政黨變得愈來愈脆弱。令人驚訝的不是馬克龍解散國會本身，而是解散的時機，將歐洲和法國政治混為一談，而這通常是截然不同的問題。

自2022年以來，馬克龍一直與少數派政府合作。在過去的2年裏，他的政府必須在中右翼、左翼甚至極右翼中尋找不太可能的盟友，才能通過立法。

法國／法國政治／法國外交／法國國會：圖為2022年7月6日法國總理博爾內（Elisabeth Borne）在國會發表演說。（AP）

過去六個月，國民議會內部出現諸多不和，馬克龍和他的政府施政舉步維艱。曾有傳言指，反對派可能會在法國暑假結束後的9月聯合起來罷免他的政府。

由於馬克龍的脾性，他絕不會允許這種混亂不堪的局面在下屆總統選舉前再持續3年，因這勢必削弱公眾對整個政治體制的信任。

法國為何空前分裂？

法國政壇長期以來都是由強勢溫和右翼，或強勢溫和左翼輪流執政，走中間路線的一般都是小政黨，而極左翼和極右翼則屬於更細小的政黨。

這在馬克龍出現後發生變化。當他在2017年首次當選時，他的中間派政黨成功說服溫和左翼和溫和右翼大型政黨的議員倒戈到他的政黨，從而摧毀這些政黨。透過與政治光譜兩端的溫和派結盟是中間派成功上台執政的唯一途徑。

經此一役，那些選擇留在原有政黨中的溫和派，變得更有可能與極左派和極右派站在一起。結果，隨着馬克龍的政黨在2022年大選中失去議席，這些派系在2022年大選後都變得更強大。

有人可能會提出，從結構、經濟和人口角度來看，法國在過去10年中並沒有發生巨大變化。然而，自馬克龍第一個任期以來，政治格局已變得面目全非，兩極化已經展開。

法國極右政黨國民聯盟總統候選人馬林勒龐2024年6月9日在歐洲議會選舉投票結束後召開記者會（Reuters）

與此同時，馬林勒龐接替她父親，成為新成立的國民聯盟的領導人，成功地幫政黨形象「洗底」，將其從一個極端右翼政黨，搖身一變成為獲得更多主流選民擁護的大型民粹主義運動。

最有可能發生的結果是？

馬克龍試圖在國民議會中獲得絕對多數席位以重建正常運作的政府似乎不太可能。

然而，極右國民聯盟和左翼新人民陣線要獲得絕對多數的可能性也不大。

因此，可能會出現以下三種結果：

1）國民聯盟贏得多數議席並組成新政府，但馬克龍繼續擔任總統。這被稱為共治（ Cohabitation），這意味總統和總理來自兩個不同的政黨。

然而，這種情況不太可能發生。國民聯盟將在這次選舉中贏得更多議席，但可能不足以籌組新政府。國民聯盟領袖巴德拉（Jordan Bardella）已經表示，如果沒有絕對多數議席，他的政黨不會執政。

圖為2024年6月24日法國極右派國家聯盟（Rassemblement National - RN）黨主席巴德拉（Jordan Bardella）在巴黎出席記者會，就法國提早大選發表該黨競選政綱。（Reuters）

2）馬克龍的執政聯盟與左翼新人民陣線將共同組成政府。這在意識形態上是困難的，但雙方可能都可能寧願選擇這個組合，而不是由極右翼執政。

3）馬克龍的執政聯盟選舉結果良好，能夠與溫和左翼及溫和右翼議員組成執政聯盟。

上述後兩種情況較有可能發生。但無論結果如何，下一屆政府可能會比現屆政府更弱勢。 這正正是馬克龍希望扭轉的局面。政局不穩的局面令法國民眾及金融市場感到憂慮。

6月15日，馬克龍在瑞士烏克蘭和平峰會上發言。（Reuters）

站在馬克龍的角度，這場選戰不成功便成仁，可能會成為他政治生涯的奧斯特利茨戰役（Austerlitz，拿破崙最著名的勝仗之一，因為他在以寡敵眾的情況下勝出），也可能會成為他從政生涯的滑鐵盧戰役（Waterloo），一場慘敗。

但對法國總統來說，嘗試擺脫困境總比被牢牢困住要好，哪怕最終未必能夠如願。