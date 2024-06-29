法國大選｜國民聯盟民調支持率達破紀錄37%　馬克龍或慘痛吞敗

俄衛網6月28日OpinionWay為Echos и Radio Classique網站完成的調查顯示，在法國國會選舉前2天，馬林勒龐在（Marine Le Pen）領導的極右「國民聯盟」再次在民調結果刷新其支持率的紀錄。



OpinionWay副總裁讓巴特（Bruno Jeanbart）指出：「國民聯盟以高於其在歐洲排名的指數結束活動並且顯着地擴大了其地域範圍。法國人的觀點沒改變並且依舊想「懲罰」馬克龍（Emmanuel Macron，法國現任總統）。」

國民聯盟6月9日在歐洲議會選舉中獲得大量支持，並在這股支持的浪潮中它繼續鞏固其的地位。調查結果顯示，37%的選民準備將選票投給國民聯盟，在宣布與共和黨人結盟後國民聯盟的支持率上升了4個百分點。

2024年6月28日，法國巴黎，地方部門職員在票站準備票箱，準備迎接法國大選6月30日首輪投票。（REUTERS/Gonzalo Fuentes）

圖為法國「國民聯盟」（Rassemblement National - RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）及黨主席巴德拉（Jordan Bardella）2024年6月2日在巴黎出席歐洲議會選舉的造勢集會。（REUTERS/Christian Hartmann/File Photo）

路透社6月28日稱，法國輿論研究所（Ifop）為法國電視台LCI TV、《費加羅報》及南方電台（Sud Radio）進行的民意調查結果顯示，國民聯盟將在首輪投票以36.5%的得票率領先。

四個左翼政黨成立的聯盟「新人民陣線」（NPF）料以29%排第二，馬克龍的陣營料以20.5％排第三，形勢相當不妙。

Ifop預測，國民聯盟會在國會取得225至265席；「新人民陣線」170至200席，馬克龍的陣營有70至100席。