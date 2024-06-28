法國大選｜馬林勒龐：極右黨料可成大多數黨 取得部分軍事決定權
撰文：張子傑
出版：更新：
法國6月30及7月7日舉行兩輪國民議會選舉，馬林勒龐（Marine Le Pen）6月27日表示，預計她領導的極右國民集會（RN，或譯國民聯盟）可以贏得絕對大多數議席和籌組政府，並可以取得部分國防及軍隊的決定權。
《衛報》報道，民意調查顯示總統馬克龍（Emmanuel Macron）將面對國會內的RN及左翼「新人民陣線」（NFP）的夾擊。而在國民議會577個議席中，RN及盟友可以奪得220至260個議席，但未肯定能否如馬林勒龐所願成為絕對大多數。
馬林勒龐接受《布雷斯特電訊報》（Le Telegramme de Brest）訪問時稱，她的門生、RN主席巴德拉（Jordan Bardella）將會獲法國民意投權，馬克龍「別無他法」而要委任對方為總理。
現年28歲的巴德拉沒有政府工作經驗，馬林勒龐表示，假如巴德拉上台後，將無意與馬克龍衝突，但會有明確底線。
馬克龍曾在3月警告西方國家不應向俄羅斯示弱，並稱烏克蘭的盟友不應排除向基輔方面派兵應對俄羅斯侵略，不過美國及歐盟關鍵盟友都重申沒有相關計劃。馬林勒龐形容，法國三軍總司令是總統的「榮譽銜頭」，總理才是作決定的人。而在俄烏戰爭問題上，總統將不可派兵。
馬林勒龐亦向外界派「定心丸」，稱他們都是理性的人，外界不應因為RN可能勝選而憂慮世界末日到臨。她強調該黨的反移民、削減非國民福利和收緊入籍規定的立場不變。
一個調查顯示，如果RN贏得國會大多數，有36%受訪法國中小企表示推遲投資及招聘人手；而NFP若控制國會，比例則變成58%。超過80%受訪企業負責人亦反對RN和NFP下調退休年齡的計劃，另外有78%意見憂慮，兩黨都有意增加公共開支或導致國家陷入破產。
法國國會選舉｜三大黨領袖首場辯論 聚焦三議題火藥味十足馬克龍「政治豪賭」不止可能牽連巴黎奧運 專家：法國面臨3風險法國國會選舉｜歐債危機2.0：「極右恐慌」是否危言聳聽？民調支持率續升 法國極右黨稱做好組閣準備法國議會選舉｜馬克龍：極右翼和極左翼政策將引發內戰