法國大選｜馬林勒龐：極右黨料可成大多數黨　取得部分軍事決定權

法國6月30及7月7日舉行兩輪國民議會選舉，馬林勒龐（Marine Le Pen）6月27日表示，預計她領導的極右國民集會（RN，或譯國民聯盟）可以贏得絕對大多數議席和籌組政府，並可以取得部分國防及軍隊的決定權。



《衛報》報道，民意調查顯示總統馬克龍（Emmanuel Macron）將面對國會內的RN及左翼「新人民陣線」（NFP）的夾擊。而在國民議會577個議席中，RN及盟友可以奪得220至260個議席，但未肯定能否如馬林勒龐所願成為絕對大多數。

馬林勒龐接受《布雷斯特電訊報》（Le Telegramme de Brest）訪問時稱，她的門生、RN主席巴德拉（Jordan Bardella）將會獲法國民意投權，馬克龍「別無他法」而要委任對方為總理。

圖為2024年6月24日法國極右國家聯盟（Rassemblement National - RN）黨主席巴德拉（Jordan Bardella）在巴黎出席記者會，就法國提早大選發表該黨競選政綱。（Reuters）

法國男足隊長麥巴比日前表示，國家需要對多元和包容作認同，因此呼籲不應票投「極端人士」。（Reuters）

現年28歲的巴德拉沒有政府工作經驗，馬林勒龐表示，假如巴德拉上台後，將無意與馬克龍衝突，但會有明確底線。

馬克龍曾在3月警告西方國家不應向俄羅斯示弱，並稱烏克蘭的盟友不應排除向基輔方面派兵應對俄羅斯侵略，不過美國及歐盟關鍵盟友都重申沒有相關計劃。馬林勒龐形容，法國三軍總司令是總統的「榮譽銜頭」，總理才是作決定的人。而在俄烏戰爭問題上，總統將不可派兵。

馬林勒龐亦向外界派「定心丸」，稱他們都是理性的人，外界不應因為RN可能勝選而憂慮世界末日到臨。她強調該黨的反移民、削減非國民福利和收緊入籍規定的立場不變。

一個調查顯示，如果RN贏得國會大多數，有36%受訪法國中小企表示推遲投資及招聘人手；而NFP若控制國會，比例則變成58%。超過80%受訪企業負責人亦反對RN和NFP下調退休年齡的計劃，另外有78%意見憂慮，兩黨都有意增加公共開支或導致國家陷入破產。