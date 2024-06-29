拜登承認口齒不如以往　強調有意贏出大選

美國總統拜登（Joe Biden）6月27日與前總統特朗普（Donald Trump）的電視辯論被指表現差劣，甚至惹來民主黨內部考慮「換人」的消息。他28日在北卡羅來納州（North Carolina）向支持者表示，稱自己講話不如以往流暢，但重申有意贏出11月舉行的總統大選。



天空新聞（Sky News）報道，拜登向支持者發表講話時，似乎將自己的年紀與辯論表現差勁拉上關係，指他不像以前靈活，口齒和辯論亦不如以往。不過他清楚自己所知的事，亦知道如何講出真相和明辨是非。

拜登強調自己如何「做好這份工」和「做完事情」，稱像數以百計的美國民眾都知道，如果被擊倒，就要再次站起來。

而在這次講話中，拜登亦花了不少篇幅批評特朗普，表示自己花了90分鐘與一名道德如風流男子的人辯論，形容對方創下在單一辯論謊話最多的紀錄。拜登稱特朗普在疫情中大話連篇，以及輕視退伍軍人，又指對方不但刑事罪成，而是一人犯罪浪潮。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

全場辯論之中，拜登都毫無生氣。（Reuters）

拜登提到國會遭衝突一事，認為這是特朗普拒絕承認2020年大選的直接結果，並暗示特朗普假如在11月大選再次落敗，或可能發生類似事件。他指特朗普引起憲法危機和國際笑柄，因此揚言不會再讓特朗普攻擊美國的民主，指國家在特朗普留下的混亂走了一段很長的路。

他表明特朗普是對國家的真正威脅，形容對方是受到報復推動。但拜登仍相信美國是一個誠實和得體的國家，以及是世界的明燈，因此重申自己會捍衛民主。