美國指責中國在朝鮮半島上立場 耿爽：不要甩鍋推責
撰文：洪怡霖
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中國常駐聯合國副代表耿爽6月28日表示，當前朝鮮半島局勢持續緊張，美方應該深刻反思，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。
根據央視，聯合國安理會28日就朝核問題舉行公開會。針對美國代表對中國在半島問題上立場和作用的指責，耿爽發言回擊說，當前半島局勢持續緊張，這一局面是怎麼造成的，美方應該深刻反思，特別是反思自已的所作所為，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。
耿爽指，中國在半島問題上一向採取慎重和負責任的態度，中國在半島問題上的作用和努力，國際社會有目共睹。中國自主決定在半島問題上的政策和立場，不需要美方告訴中國如何去做。
耿爽還奉勸美國改一改老毛病，不要出了任何問題不從自身找原因，總是習慣地指責別人、歸咎於他人，這種作法不具建設性。
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