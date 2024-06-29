美國指責中國在朝鮮半島上立場　耿爽：不要甩鍋推責

中國常駐聯合國副代表耿爽6月28日表示，當前朝鮮半島局勢持續緊張，美方應該深刻反思，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。



根據央視，聯合國安理會28日就朝核問題舉行公開會。針對美國代表對中國在半島問題上立場和作用的指責，耿爽發言回擊說，當前半島局勢持續緊張，這一局面是怎麼造成的，美方應該深刻反思，特別是反思自已的所作所為，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。

圖為2019年12月31日時任中國外交部發言人的耿爽主持例行記者會。他現任中國常駐聯合國副代表。（中國外交部網站）

2020年10月12日，中國代表團團長、常駐聯合國副代表耿爽大使在第75屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會一般性辯論中發言，批駁美方近來大肆鼓吹的「三邊軍控談判”論調。（中國外交部）

耿爽指，中國在半島問題上一向採取慎重和負責任的態度，中國在半島問題上的作用和努力，國際社會有目共睹。中國自主決定在半島問題上的政策和立場，不需要美方告訴中國如何去做。

耿爽還奉勸美國改一改老毛病，不要出了任何問題不從自身找原因，總是習慣地指責別人、歸咎於他人，這種作法不具建設性。