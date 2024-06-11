K-pop對抗K-poop　朝鮮半島隔空角力會否變得一發不可收拾？

朝鮮自5月底起對韓國發起「糞便氣球」攻勢，逾1,600個裝有數噸垃圾、糞便且附有引爆裝置的氣球，跨越軍事分界線抵達首爾、京畿道等地，上周末更有部分飄到臨近總統府的龍山區和梨泰院。作為回應，韓國日前決定時隔6年重啟對朝鮮的邊境「大聲公」廣播，並在邊境地區播放包括BTS熱門曲目「Dynamite」在內的k-pop歌曲，引發朝鮮領袖金正恩胞妹金與正警告「新的反擊行動」。



上月10日，韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」以20個氣球，向朝鮮空投反朝傳單、宣傳冊及紙幣等。朝鮮其自5月28日起多次向韓國投放超過3,500個垃圾氣球，氣球下方綁着的塑料袋裝有各種污穢物和垃圾。朝鮮當局表明，此舉是為了報復脫北者的反平壤傳單氣球。

金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正回應糞便氣球行動稱，這些氣球是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍奉還韓方散佈的「穢物」。

另一邊廂，韓國於9日下午再次在邊境地區，向朝鮮士兵和邊境居民開廣播。該廣播節目由首爾軍方的心理戰部隊負責管理，開場播放了韓國國歌，以及美國、日本、韓國譴責朝鮮試射飛彈和俄羅斯與朝鮮進行軍事合作的新聞，隨後開始播放韓國流行音樂曲目，當中就包括紅遍全球的韓國k-pop男團防彈少年團（BTS）的熱門曲目「Dynamite」和「Butter」，前者在YouTube上的點擊量已接近20億次，並登上過Billboard百強單曲的榜首。

韓國國防部曾經表示，這些「大聲公」廣播是為了宣傳「自由民主國家的優越性」、韓國民眾的幸福生活以及朝鮮真正的社會現實，正如該廣播電台的名字所示，是傳向朝鮮的「希望之聲」。然而，這些韓流歌曲卻也被證明是激怒朝鮮的有效手段。在韓國廣播的數小時後，金與正警告說，如果韓國繼續發送傳單及播放廣播，朝鮮將採取 「新的反擊行動」，並形容這是「危險局勢的序幕」。

韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，軍方後再6月1日起至2日下午再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球。（Reuters）

朝鮮「氣球攻勢」早見於2016年

這次令兩韓關係轉差的「糞便氣球」事件，朝鮮其實早在2016年多次向韓國散發氣球，利用計時器和自動引爆裝置，投放包括批評韓國時任總統朴槿惠等反的內容單張。至於韓國方面，當地脫北者和民間團體過往亦不時自發向朝鮮發放氣球、運送基本物資，過去亦曾在發放的氣球中載有反朝標語。

最近一次類似的爭議，發生於2020年6月。當時朝鮮因不滿脫北者在兩韓邊境散布反朝宣傳單張等物品，炸毀在開城工業區的韓朝聯絡辦公室，並切斷所有與韓國的聯絡渠道。

K-pop曾令朝鮮宣佈進入「半戰爭狀態」

至於今次令朝鮮作激烈反應的k-pop廣播。其實，朝鮮多年來一直實施嚴格的網絡和媒體封鎖，禁止韓國音樂、電視劇等文化產品，抨擊其為「意識形態和文化入侵 」、「惡性腫瘤」，但民眾私底下仍然在通過USB等設備偷偷傳播。而從邊境另一邊傳來的歌聲，更挑戰着朝鮮的全面信息封鎖。

2015年，韓國曾在邊境大放女團少女時代的經典歌曲《說出你願望》（Genie），以至於令金正恩宣佈朝鮮進入「半戰爭狀態」，並命令軍隊在邊境附近發射炮彈。朝方當時指出，廣播玷污了「我們最高領導人的尊嚴」。前朝鮮記者張海星（Jang Hae-sung，音譯）說：「廣播之所以讓朝鮮如此惱火和憤怒，是因為你對它們無能為力，只能聽着或塞住耳朵。」

圖為韓國流行男團防彈少年團（BTS）成員SUGA在2023年6月23日在首爾出席Samsung活動。（Reuters）

在新冠疫情後，朝鮮國內面臨嚴重經濟挑戰，當局因此加強了各種禁令試圖鞏固政權。例如，當局敦促民眾舉報那些觀看韓劇的鄰居，出台法律嚴懲觀看或持有韓國電影、電視劇和流行影片的民眾，最高可判處15年勞改，而跨境走私此類內容可能會被判處死刑。

但這些措施並未能阻礙k-pop和其他韓國電影和電視劇的流行，有專家和脫北者們認為，它們已成為對朝鮮領導層的挑戰。根據韓國統一媒體集團（Unification Media Group）2019年一項針對116名脫北者的調查顯示，90%的脫北者在逃離朝鮮前接觸過違禁的外來文化產品，近一半人表示他們在朝鮮期間 「經常」觀看韓國的娛樂節目。

據消息人士指出，BTS的歌曲在朝鮮年輕人中有着「爆炸性的人氣」，這些歌曲的歌詞告訴年輕聽眾要 「愛自己」，這令被灌輸忠於國家思想的朝鮮人感到 「震驚」。韓國退役心理戰軍官沈鎮燮（Shim Jin-sup，音譯）對《紐約時報》表示：「這是對金正恩自尊心難以忍受的侮辱，因為他們告訴朝鮮前線部隊——其中大部分是精英子弟——他們不應該聽到的東西。」

2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

朝鮮半島局勢將陷入惡性循環？

此次是根據2018年4月韓朝領導人簽署《板門店宣言》拆除擴音器後，韓國時隔6年重啟對朝擴音喊話。隨着韓國政府相隔多年再度發起朝鮮反應敏感的對朝心理戰，韓朝雙方對峙導致朝鮮半島緊張局勢升級的惡性循環正在加深。6月4日，韓國總統尹錫悅批准了中止韓朝《九一九軍事協議》全部條款效力的議案，為軍方重啟對朝擴音喊話等措施鬆綁。韓國總統室方面表示，絕不會容忍給韓國國民造成不安、給韓國社會帶來混亂的任何企圖。

同日，韓國國防部表示將恢復在韓朝軍事分界線和西北島嶼一帶的所有軍事活動。分析家擔心一旦重啟訓練，西海北方界線的軍事緊張局勢恐怕會升溫。

事實上，自尹錫悅上台以來，韓美同盟在軍事領域的合作不斷加強。去年是韓美結盟70周年，韓國在建軍節一改過去低調姿態，時隔10年舉行大規模閱兵式，展示了韓國軍事打擊能力的決心。另一方面，朝鮮去年底於勞動黨中央委員會全體會議上將朝韓關係定性為「不再是同族關係，而是戰爭中的兩個交戰國關係」後，切斷了陸上聯繫並關閉陸上聯繫的各種措施。

如今，在韓朝對話管道完全斷絕的情況下，韓國政府採取強硬措施應對朝鮮挑釁，似乎只會走向「硬碰硬」的對抗。有分析憂慮，朝鮮對此採取的應對措施，也有可能引發雙方之間的軍事衝突。

慶南大學軍事學客座教授、前駐大阪總領事趙成烈表示，由於尹錫悅總統支持率持續下跌，且因海軍陸戰隊士兵蔡某事件連保守派都背離的情況下，政府為了掩蓋政治危機，正在將焦點轉移到韓朝對抗上，「政府正在製造一種長期對抗的危險局面，而沒有任何控制措施來管控緊張局勢」。