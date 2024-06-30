美國最高法院推翻1984年先例大削聯邦機構權力　影響涉特朗普兩案

美國最高法院6月28日推翻1984年的一項法律先例，這一決定大大削弱聯邦機構的權力，可能影響數百宗訴訟，包括2021年1月6日國會騷亂和前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的刑事案件。



綜合路透社和彭博社報道，美國最高法院大法官28日以6比3的投票結果，推翻1984年「訴自然資源保護委員會案」中的一項法律先例，裁定撤銷下級法院對多家漁業公司的判決。漁業公司對一項政府運營、部份由漁業公司資助的計劃提出質疑，該計劃旨在監控新英格蘭海岸鯡魚的過度捕撈問題。

最高法院推翻的法律先例源自一項涉及石油公司雪佛龍（Chevron）的裁決，裁決要求法官遵從聯邦機構對被認為含糊不清的美國法律的合理解釋。這項裁決長期遭到保守派和商業利益的反對。

依照1984年「訴自然資源保護委員會案」中的法律先例，當法規措辭含糊時，法官應遵從聯邦機構的法律解釋，也被稱為「雪佛龍遵從原則」（Chevron deference）。

美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）在判決書中寫道：「雪佛龍原則被推翻，法院不應盲目接受聯邦機構的解釋，應該獨立判斷聯邦機構是否在法定權限範圍內行事。且根據《行政程序法》，也不能僅僅因為法律含糊不清就遵從聯邦機構對法律的解釋。」

2024年5月7日，美國前總統特朗普（Donald Trump）為掩口費案再度出庭。（Reuters）

美國前總統特朗普在2024年5月31日被定罪後回到紐約特朗普大樓門外向支持者揮手致意。（Reuters）

最高法院裁決的影響可能不僅止於特朗普的案件。美國檢察官在350多宗國會騷亂案件中援引這項法律，迄今為止已有120多名被告根據該條款被定罪並判刑。

目前美國最高法院的保守派大法官占據多數，自由派大法官對當天裁決持反對意見。

自由派大法官卡根（Elena Kagan）稱28日的裁決再次提升最高法院相對於立法和行政機構的權力。她說：「司法謙卑規則讓位給傲慢規則。近年來，最高法院經常把國會分配給各機構的決策權據為己有。」

最高法院的決定對衝擊國會大廈的前賓夕法尼亞州警察菲舍爾（Joseph Fischer）來說是一個勝利。2021年11月，陪審團對菲舍爾提7項指控。他被指在國會騷亂爆發前發送鼓吹暴力的短信，其中一條短信寫道：「如果特朗普不上台，我們應該宣戰。」

美國最高法院6月28日推翻1984年的一項法律先例，可能影響數百宗訴訟，包括2021年1月6日國會騷亂案。圖為2021年1月6日位於美國華盛頓的國會大樓外，警方炮火爆炸，映得國會大樓火光熊熊。（Reuters）

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）批評最高法院的裁決，削弱司法部起訴國會騷亂罪魁禍首時使用的「一項重要聯邦法規」，但他指最高法院裁決的影響應該有限。

加蘭在一份聲明中說：「1,400多名被告因1月6日國會騷亂的非法行為被控，絕大多數不會受到最高法院裁決的影響。」「在這些案件中，沒有任何一宗案件僅以菲舍爾案所涉及的罪行提出指控。」

有分析認為，美國最高法院推翻1984年的法律先例，將改變三權分立的權力平衡，對拜登（Joe Biden）政府來說是一個打擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

