英媒：拜登倘自願退選　民主黨選戰將成自由參選局面

美國總統拜登（Joe Biden）6月27日參加首輪總統候選人辯論時表現遠遜美國前總統特朗普（Donald Trump），民主黨內開始有聲音討論是否應該換人。英媒引述專家29日分析稱，拜登倘退選，民主黨黨內選戰將演變成自由參選的局面。



據英國廣播公司（BBC）6月29日稱，如拜登退選，他所屬的民主黨將要另覓候選人。

8月19至22日在芝加哥舉行的民主黨全國黨代表大會（Democratic National Committee）會正式確認獲提名的正副總統候選人，拜登及副手賀錦麗（Kamala Harris）在近4,000黨代表中，已取得99%人支持。根據民主黨全國委員會規定，這些黨代表承諾支持爭取連任的總統，但在技術上仍未完成確認候選人的流程。

BBC在29日引述政治歷史學者里格爾（Leah Wright Rigueur）說，拜登如自願退選，黨內選戰將演變成自由參選局面，到時民主黨需舉行公開大會，提出潛在提名人選，並進行投票，直到當中一人獲得多數黨代表的選票支持。

美國總統拜登2024年6月27日出席美國有線新聞網絡在佐治亞州亞特蘭大舉辦的首場總統辯論。（Reuters）

里格爾稱，她認為如拜登同意「讓路」，部份的談判的條件將是拜登對下一名總統候人人選有最終決定權。

拜登如不理黨內質疑聲音堅持出選，過程將非常棘手。

民主黨全國委員會的規定中確實存在一些漏洞，理論上可讓民主黨強制拜登退場，但到時會場面非常難看。

BBC稱，在現代政治時代，從沒一個主要的、全國性政黨試過敵意地將收回該黨總統候選人提名資格，現在也沒證據表明民主黨有任何相關的、認真的計劃。

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

報道又指加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）是民主黨內接替出選呼聲較高的人選，但至今無人公開表態有意接棒拜登出選。