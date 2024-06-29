伊朗警告以色列：倘襲黎巴嫩真主黨　將觸發毀滅性戰爭

針對近期以色列威脅進攻黎巴嫩真主黨的言論，伊朗駐聯合國代表團6月28日警告稱，若以色列向黎巴嫩真主黨發動「全面軍事行動」，「一場毀滅性的戰爭」就將隨之而來。



伊朗代表團29日在社交媒體X上發表聲明表示，伊朗認為以色列近期宣稱進攻真主黨的言論只不過是一場心理戰，但還是要表明伊方的態度。即以色列發動全面戰爭後，包括伊朗各條戰線在內，都將全力投入對以色列的毀滅性戰爭。代表團補充說：「所有選項，目前都擺在桌面上。」

自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部發動襲擊，以軍空襲和炮擊黎南部目標進行報復。

2024年6月以來，以黎邊境緊張局勢進一步升級。18日，以色列軍方宣布已經批准在黎巴嫩展開軍事行動的計劃。以軍26日在一份聲明中稱，當天早些時候，以軍戰鬥機空襲黎巴嫩南部隸屬於黎巴嫩真主黨武裝的多個軍事基礎設施。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）26日還叫囂稱，以色列軍方有能力在任何與真主黨武裝分子的戰爭中「把黎巴嫩送回石器時代」。多名不願公開姓名的美國官員也通過多家美媒披露，美方近期通過間接渠道警告黎巴嫩真主黨：不要指望美方能夠阻止以色列發動進攻。

以色列國防部長加蘭特2024年3月26日在五角大樓會見美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin，不在圖中）時發表演說。（Getty）

黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）表示，黎巴嫩確實處於戰爭狀態，許多村莊因以色列被摧毀。2021年9月10日，米卡提第三度擔任總理，希望帶領國家走出經濟困境。（Reuters）

對此，黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）29日表示，黎巴嫩正目睹來自以色列的威脅是一種心理戰，黎巴嫩確實正處於戰爭狀態，有很多平民和非平民死亡，許多村莊因以色列被摧毀。米卡提稱，目前心理戰正在升級，但黎巴嫩會戰勝目前所處的困難階段。

中國駐黎巴嫩大使館已發布安全提醒稱，鑑於當前以黎邊境衝突持續緊張，中國駐黎巴嫩使館再次提醒即將來黎的中國公民密切關注安全形勢，謹慎安排行程。在黎中國公民切實增強安全意識，加強個人安全防範，避免前往衝突或者敏感地區。如遇突發緊急情況，請第一時間報警並與中國駐黎巴嫩使館聯繫尋求協助。