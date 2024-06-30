全日空航空九霄驚魂　波音737空中急降　乘客事後患PTSD

日本全日空航空（All Nippion Airways，ANA）6月22日一架從長崎機場出發、飛往中部國際機場的客機，在高空中機艙氣壓突然急降，導致警報啟動，氧氣面罩掉落，現場情況一片混亂。事故共造成7名乘客、4名機組人員身體不適。而一名當時在機上的醫生表示，事故後患上創傷後遺症（PTSD），經常在半夜驚醒。



據《長崎新聞社》29日報道，全日空編號372班機22日上午在7600公尺上空飛行時，機內增壓系統發生故障，導致機艙氣壓急降。該航班機型為波音737-800。

機長隨即發表緊急事故廣播，飛機也同時急降至高度3000公尺。所幸氣壓隨即回復平穩，並順利降落於中部國際機場。

全日空航空ANA-372航班2024年6月22日在空中飛行時遇上機艙氣壓急降，機艙內的氧氣面罩掉下。（航班機上乘客提供照片）

不過事件依然導致7名乘客與4名機組人員身體不適。國土交通省26日認定該宗事件為可能導致事故的「航空重大意外」。

一名當時在機上的50多歲醫生，在接受採訪憶述當時的情況時表示，他一直認為自己的心理承受能力很強，但是事發後，多次在凌晨驚醒，求助精神科後，確診患上創傷後遺症（PTSD）。

全日空一架航班停泊在東京羽田機場（Reuters）

該名醫生表示，他搭乘該航班是上午9時半左右準時從長崎出發，起飛後不久，他便睡著了。然而大約在10時半左右，他因寒冷驚醒，隨後便看到氧氣面罩掉落，機內廣播開始通知乘客，「飛機正在急速下降，請戴上氧氣面罩」。他因為過份緊張，戴面罩時手忙腳亂，最後用力拉扯才成功佩戴。

他憶述，當時飛機急速下降，氧氣面罩掉落，讓他一度擔憂飛機可能墜毀，因此緊急在手機上留下訊息，告訴家人「爸爸可能不行了，你們要好好相處，保持健康」。