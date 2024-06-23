大韓航空客機「3度急降」合計2萬呎　乘客第一視角可怕畫面曝光

大韓航空一架載有125名乘客、原定從韓國仁川飛往台灣的客機因檢測到增壓系統出現問題須折返。涉事班機由波音737-8機型執飛，航班編號為KE189。有機上乘客的人拍片，稱客機從3萬多呎下降到9000多呎，情況十分可怕。



韓京網22日稱，客機在22日晚7時38分降落仁川機場。機上15名乘客在客機降落過程中出現包括耳膜疼痛在內的症狀，其中13人被送往醫院，迄今沒人嚴重受傷的報告。

客機本來在22日下午4時45分從仁川國際機場起飛，飛往台中機場。飛機起飛約50分鐘後、來到在濟州島上空時，系統顯示「壓力系統異常」訊息。增壓系統的作用是調節飛機內部的壓力。

ETtoday新聞雲6月23日報道，身為機上乘客的Instagram用家@nancy10in稱，當時情緒非常複雜，「從3萬多呎下降到9,000多呎，你能想像這一切有多可怕嗎？」她再度表示能活着真好，感謝辛苦的機組人員，並想對共患難的同班機乘客們說聲「大家真的辛苦了」。

女網民稱，發生問題時飛機已起飛一段時間，人們已在吃飛機餐，但快到濟州島時突然急降3次，連氧氣罩都掉下來要拿來大家輔助呼吸，之後機長便廣播將返回仁川機場，「一下飛機就一堆消防人員跟警察站在空橋上等上飛機檢查，一定是飛機有問題。」

▼網民發片時附文稱，身在急降的客機感覺比乘過山車5G離心力更可怕：

本來搭乘KE189航班的乘客，被安排在19個小時後的23日上午10時30分登上另一班機重新起程。這是為因應台中機場營運時間限制（晚上11時至翌晨7時）而做出的安排。

圖為執飛2024年6月22日大韓韓空涉事航班的波音737-8機型。（大韓韓空網站）

韓國仁川機場（仁川機場Facebook專頁）

大韓航空正在調查事件具體情況，並計劃在檢查飛機後開始維修。

大韓航空一位職員稱對事件為乘客帶來不便深表歉意，已通過向他們安排住宿來盡量減少不便。