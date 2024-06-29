拜登辯論表現嚇怕歐洲盟友　德媒：歐外交官籲美國民主黨陣前易帥

美國現任總統拜登（Joe Biden）與前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）參加首場總統大選首場電視辯論時表現大糟，有外媒報道數名歐洲外交官呼籲，美國民主黨應考慮換掉拜登，推舉另一人出戰。



瑞士資訊（SWI）6月28日引述德媒《每日鏡報》（Tagesspiegel）報道，德國政府跨大西洋事務協調官員林克（Michael Link，暫譯）指出，拜登在辯論中對於很多事實陳述不清，而且有時講話難以理解。

林克表示：「這令人遺憾，因為跟特朗普不同，拜登提到許多重要事實，卻沒有很好地傳達自己的訊息。」

林克強調，美國民主黨必須認真考慮，誰最有能力阻止特朗普以他慣用的指控、侮辱、扭曲事實及謊言等手段重返白宮。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

2024年6月28日，美國維珍尼亞州切薩皮克（Chesapeake），美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在舉行競選活動時，展示了美國總統拜登的特大肖像照，上方被印有模仿特大紅色印章印下來的「失敗」字樣。（Reuters）

美媒6月29日報道，波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）在社交媒體上暗示，拜登現在應該退選 ，並負責任地規劃繼任人選。另一位波蘭外交官直言，指拜登的辯論表現如「車禍」般糟糕。

西科爾斯基以羅馬皇帝奧理略（Marcus Aurelius）的經歷，比喻拜登的情況：

第二位歐洲外交官則呼籲民主黨換掉拜登稱：「如果民主黨可以打電話給加州州長，讓拜登說『你參選我退出』那將是正確的做法。」