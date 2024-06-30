以色列駐塞爾維亞大使館外憲兵遭十字弓射傷　行兇者被擊斃

塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）發生攻擊案，一名塞爾維亞憲兵在以色列大使館前擊斃了一名使用十字弓射擊他脖子的男子。塞爾維亞總理稱攻擊者此舉為「令人髮指的恐怖主義行為」。



法媒引述塞爾維亞內政部長達契奇（Ivica Dacic）說，事件發生在星期六（6月29日）上午11時左右，當時「一名身份不明的人……用十字弓射擊在以色列大使館值班的憲兵隊員，並擊中了他的脖子」。憲兵「使用武器自衛，擊退了襲擊者，襲擊者因傷勢過重死亡」。當時在警衛室內的受傷憲兵生命垂危，在醫院接受了手術。

達契奇說，攻擊者多次走近憲兵，問他博物館在哪裏。他背著一個包，後來他從包裏拿出十字弓，射擊憲兵。

安全部門已知的一些人疑似涉及這次襲擊，他們已經逮捕了一些人。

達契奇後來告訴記者，有早期迹象表明，襲擊與涉嫌者相信與瓦哈比運動（Wahhabi movement）有關。這是一個主要在沙特阿拉伯活動的極端保守派伊斯蘭教分支。

他說，出於「預防原因」，已有數人被捕，貝爾格萊德的整體安全措施已加強。他補充道，特別檢察官已接手此案。

他說：「毫無疑問，這是針對塞爾維亞國家和憲兵隊的恐怖主義行為。」

路透社引述以色列外交部說，在以色列駐貝爾格萊德大使館附近發生了「一宗未遂恐怖襲擊事件……大使館已關閉，大使館沒有員工受傷。事件情況正在調查中。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

