日本十字焦屍案｜夫婦慘死兩月她被捕　網民睇相錯重點：蛇蠍美人

日本栃木縣那須町深山，4月中旬尋獲2具燃燒中的焦屍。警方調查後，發現死者為寶島龍太郎與妻子幸子，兩人在上野擁有超過10間餐廳。繼警方5月逮捕此事件的主嫌、同時也是寶島女兒的「內緣丈夫」（未進行結婚登記，但共同生活的「事實婚」伴侶）後，警視廳判斷寶島的女兒寶島真奈美也涉案，6月27日將她逮捕。網民睇相「重點誤」，驚嘆女疑犯簡直是蛇蠍美人。



綜合《富士新聞網》等日媒報道，栃木縣那須町山區河邊4月尋獲2具十字交疊、全身燒焦的遺體。警方確認後，發現其中一具遺體為55歲的寶島龍太郎，另一具遺體為寶島的妻子幸子，據傳寶島是歸化日本籍的中國人。兩人頭上皆罩着黃色塑膠袋，上方用膠帶層層綁住，手部也被綑綁滲血，死狀悽慘。

日本餐飲大亨寶島龍太郎與妻子幸子遭到殺害。（X／@okizo4649）

當地警方陸續以損毀遺體嫌疑逮捕4名男子後，5月初逮捕寶島長女的32歲同居男友關根誠端、以及寶島夫婦的友人前田亮。日本警視廳與栃木縣警攜手調查後，透過手機中的資料與6人的證詞，判斷死者的長女寶島真奈美事先知道男友殺害父母的計劃。

搜查關係人士透露，關根過去曾傳訊息給真奈美，表示「我要殺了那些傢伙」、「讓他們從這裏消失」，兩人也曾討論父母不在後，公司的經營方針。據了解，關根與真奈美在學生時代曾是情侶，分手後於近幾年再次開始交往。關根在寶島夫婦的公司擔任經理，寶島也將幾間店鋪交給關根打理，但雙方因為經營方針鬧不合，嫌隙加深。

關根誠端（左）是死者寶島龍太郎（右）的「女婿」，同時也是本事件主謀。（X／@okizo4649）

真奈美1月辭去父母公司的董事職務後，與寶島夫婦的關係逐漸惡化。關根3月下旬曾向朋友表示「我想殺害某些人」，尋求協助，卻遭對方拒絕。寶島夫婦被殺害後，真奈美於5月起重新擔任公司的董事。警方正在調查她與父母過去的糾紛，以及可能的殺人動機。

日本餐飲大亨寶島龍太郎遭女婿等人殺害，女兒寶島真奈美疑似也參與殺人計劃。（YouTube截圖 / @ANNnewsCH）

由於媒體挖出寶島真奈美分享在社群媒體的照片，使她的顏值受到日本網友討論。許多人表示「寶島真奈美長得這麼漂亮，該不會是幕後黑手吧」、「長得美、心卻很惡毒」、「她太漂亮了，害我完全沒注意到新聞在講甚麼」。有網友則感嘆「可惜她遇到爛男人，導致人生整個走歪了」。

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