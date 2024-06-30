民主黨還能換走拜登嗎？美國選舉專家解構提名程序　未來變數多

美國總統拜登（Joe Biden）在2024年總統大選首場辯論上的糟糕表現，令民主黨及其選民倍感失望，甚至瀰漫出對於敗選的恐慌情緒。一時間，有關「陣前易帥」的聲音甚囂塵上。



儘管拜登本人已承認「自己不再是年輕人」、「不再擅長辯論」，但「無放棄選舉的迹象」；面對一些民主黨人呼籲「換人」，甚至連《紐約時報》都發社論呼籲「拜登退選」，拜登競選團隊也沒有「打退堂鼓」。美聯社和《紐約時報》還分析「換人」的可行性，認為由於程序複雜及後續的政治風險，民主黨幾乎不可能「換人」，並且「無人可換」。

然而，首場辯論後這幾天，這些討論並未消散。為瞭解民主黨大選資格提名和換人等機制如何以及能否運作，路透社6月28日諮詢了美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員、民主黨全國委員會成員卡馬克（Elaine Kamarck），他著有《初選政治》（Primary Politics）一書，其中就講述了總統提名的過程。

美國總統拜登2024年6月30日登上空軍一號，從紐約拉瓜迪亞國際機場前往其他城市進行競選活動。（Reuters）

民主黨有什麼選擇？

卡馬克坦言，目前來看，除了拜登作為總統候選人，其實民主黨並沒有「B計劃」，因為拜登在今年競選黨內總統候選人提名時，「幾乎沒有對手」。

不過，由於拜登要到今年夏季的稍後才會被正式提名，所以此事發生變數仍存在着時間上和空間上的可能性，譬如：

1. 拜登在被正式提名前決定退選；

2. 其他人發起對拜登的挑戰，試圖贏得他之前積累的黨代表支持；

3. 拜登在今年8月的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）之後退選，讓民主黨全國委員會選出一個人來代替拜登同特朗普（Donald Trump，又譯川普）競爭。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

接下來會發生什麼?

目前，事情的進展在很大程度上仍取決於拜登，他必須自己同意退選，否則在換人過程的最後階段，他將面臨一位試圖迫使其退出的挑戰者。但到目前為止，拜登沒有表現出想要退選的迹象，也沒有直接想要挑戰他的黨內對手出現。

此前，《紐約時報》列舉拜登退選後的民主黨「可用之人」，包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）等人，但同時指出，鑑於時間緊迫（民主黨提名大會於8月19日舉行），以及「換人」後可能帶來的挑戰，「民主黨很難換掉拜登」。

卡馬克也指出，事實上，諸如賀錦麗和紐瑟姆等最有可能取代拜登的人，在拜登首場辯論表現不佳後，已經明確站出來為其說話，表達對這位現任總統的支持。

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

如果拜登退選怎麼辦?

過去幾個月，拜登勝出美國各州及地區的黨內初選，獲得近4000名民主黨代表的支持。

通常來講，這些代表都會投票給拜登，但規則沒有約束或強迫他們非要這樣做，代表可以「憑良心投票」，這意味着他們其實可以把票投給其他人。換言之，如果拜登退選，等同於「解放」這些代表，其他民主黨候選人可能會競爭總統候選人提名。

誰可能會取代拜登?

卡馬克認為，如果事情發展到這一步，可能會有幾個候選人加入競爭行列，但沒有明顯的「第一人選」。卡馬克也提到了美國副總統賀錦麗，認為她幾乎肯定是熱門人選，但她也遇到一些問題，比如民調支持率不佳。

根據美國憲法的規定，如果在任總統去世或喪失行為能力，副總統將成為總統，但其中沒有關於政黨提名總統候選人的內容。

除了賀錦麗，加州州長紐瑟姆和密歇根州州長惠特默等人都有可能「接棒」，但事實上，這些人也都是拜登的支持者以及競選代理人，當前階段正在努力幫助其競選連任。

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

如何選出候選人?

為了爭奪總統候選人提名，在民主黨內的重量級人物之間，可能會有各種各樣的「混戰」出現。

首先，想要角逐成為總統候選人，必須先收集600名黨代表的簽名（每一個州不能超過50人），也就是佔總代表人數約13％，才能在民主黨全國代表大會上提名自己的名字。

根據美國Ballotpedia網站的數據，預計2024年民主黨全國代表大會將有4672名代表，其中包括3933名承諾代表和739名超級代表。如果沒有人獲得多數代表的支持，那麼就會有一個「協商會議」，黨代表們作為自由代理人，與民主黨高層談判，以推舉出一位提名人並制定出規則，對提名的人選進行表決。

如此一來，一個人可能要經過數輪投票才能獲得多數票並成為提名人。民主黨上一次在第一輪投票中未能提名候選人的協商會議，是在1952年。

民主黨議員們為拜登喝采。左為麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）。（Reuters）

若拜登在黨代會舉行之後退選，會發生什麼?

那麼，民主黨全國委員會的435名成員，將選出新的候選人，委員們將舉行特別會議，選出一名被提名人。

435名民主黨全國委員會成員是何許人？

這些人由男女平均分配，工會領袖、LGBTQ代表、少數民族代表等各種選民團體也在分配名單中。其中75人由民主黨全國委員會主席任命，其餘的則在各自的州選舉產生。

在這種情況下，誰可以提名替代人選？

要提名一名候選人在選票上取代拜登，這個人必須得到最低數量的民主黨全國委員會成員的支持——可能是60人左右，不過確切的人數將由民主黨全國委員會的規則委員會決定，該委員會將在提名開始前制定議事規則。

同時，這一過程中，可能會舉行提名演講等活動。而在縮減名單之前，可能會有多名候選人被提名。

如何計算這些選票?

民主黨全國委員會可能會在華盛頓召開會議，並在那裏點票。選票將由專人編碼、簽名和收集。如果投票發生在離11月5日選舉日臨近的時候，那麼投票很可能會在線上進行。

本文獲《觀察者網》授權轉載

