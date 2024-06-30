特朗普前國安顧問撰文　倡美中經濟脫鈎　對北京大加關稅

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府時期最後一任國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）近日撰文，對特朗普潛在第二任期的外交政策發表建議。他認為美國應與中國經濟脫鈎，主張只有全面削弱中國才能保證世界和平，其中重點是切斷經濟紐帶。



奧布萊恩6月18日在美國《外交事務》（Foreign Affairs）發文，開首引用拉丁諺語「Si vis pacem, para bellum」，意思是「欲求和平，必先備戰」。

他提出比特朗普在任時更強硬的對華政策意見，建議對中國出口美國的商品增加60%甚至更高的關稅，並恢復核武器試驗。

除了大談「中國威脅論」之外，奧布萊恩將重點放在攻擊拜登（Joe Biden）政府「軟弱」的外交政策上。他將中國崛起、中東局勢動盪、和俄烏戰事都歸咎到拜登的外交政策失誤。

2024年6月6日，美國總統拜登出席在法國濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）的諾曼第美軍公墓和紀念碑舉行的登陸諾曼第紀念日80週年儀式。（Reuters）

他認為過去四年來美國政府對中國的態度模稜兩可、自相矛盾，並沒有抑制住中國在電動車、太陽能、人工智能和量子計算等關鍵領域發展的氣勢。他稱拜登政府在中東討好伊朗疏遠沙特阿拉伯，間接導致巴以衝突的再度爆發。

奧布萊恩主張，美國應視中國、俄羅斯和伊朗為一個漸漸成形的「反美軸心聯盟」。如果特朗普11月勝選重返白宮，奧布萊恩認為他在第二任期應繼續與盟友建立緊密的關係，應對這個聯盟帶來的威脅。