以巴衝突｜極端正統猶太教徒拒服兵役　耶路撒冷示威爆衝突

以色列最高法院上週裁定，極端正統猶太教徒須服兵役。數以千計極端正統猶太教徒6月30日在耶路撒冷示威，入夜後暴力升級，並觸發警民衝突。示威者晚上步向總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）寓所， 在外面的街道上點火要求他下台。



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抗議者封鎖了交通，並在耶路撒冷市中心的街上點火。有示威者擲石，也有人被警方施放噴霧。據指出，一名極端正統派內閣部長的汽車也被擲石。警方出動水砲車及騎警驅散人群，但至晚上仍未能平息。

分析指出，法院裁決對內塔尼亞胡帶來了新的政治壓力，其領導的利庫德集團表示，議會正在努力解決問題，最高法院的裁決「令人困惑」。

不過，在國防部長加蘭特（Yoav Gallant）支持下，軍隊開始徵召極端正統猶太教的神學院學生。

根據法律，以色列人從18歲起必須服兵役24至32個月，但極端正統猶太神學院的學生基本豁免。

儘管軍方表示急需更多人入伍，但極端正統派領導人認為，豁免服役對於維護傳統至關重要。

據統計，極端正統派佔以色列1,000萬人口的13%。由於其高出生率，這一數字預計到2035年將達到19%。