馬克龍選戰失利　法國總理：暫停推進失業保險改革

一名接近法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）的消息人士向路透社披露，阿塔爾已決定暫停推進一項失業保險改革計劃，這項計劃旨在削減失業保險金支出。



報道指，阿塔爾在法國國民議會選舉首輪投票結束後做此決定。

出口民調顯示，勒龐領導的法國極右翼國民聯盟在星期天（6月30日）的首輪投票佔據首位，新成立的左翼聯盟「新人民陣線」排位第二，總統馬克龍領導的中間派聯盟排在第三。

另據法媒報道，阿塔爾當天晚上敦促選民，在第二輪投票中決不能投給極右翼。

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）2024年6月30日在國會選舉第一輪投票部份結果出爐後，於巴黎一間酒店發表講話。（Reuters）

阿塔爾說「極右翼已接近權力之門」，並警告國民聯盟有可能贏得絕對多數。「我們的目標很明確，就是阻止國民聯盟在第二輪選舉當選。一票都不能投給國民聯盟。」

阿塔爾5月受訪時說，法國政府計劃縮短人們申領失業救濟金的期限，以加強他們的工作動力。

他當時說，領取失業救濟金的最長期限將從18個月縮短至15個月。政府還計劃要求領取失業救濟金者必須在過去20個月內工作滿八個月，才有資格領取失業救濟金。目前的要求為，在過去24個月內工作滿六個月。

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）2024年6月30日在國會選舉第一輪投票部份結果出爐後，於巴黎一間酒店發表講話。（Reuters）

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）2024年6月30日在國會選舉第一輪投票部份結果出爐後，於巴黎一間酒店發表講話。（Reuters）

法國6月30日進行國民議會選舉首輪投票。儘管馬克龍的總統職位尚未正式受到威脅，而且他表明沒有辭職的計劃，但當天的選舉結果表明，他可能不得不與勒龐陣營共同執政。極右翼聯盟對馬克龍主推的大部分政策優先事項都持反對態度，包括移民問題、養老金改革和加強歐盟政策。

法國國民議會選舉第二輪投票定於7月7日舉行，目前推測新一屆國民議會組成為時尚早，但執政聯盟失去相對多數席位幾成定局。