中國留學生新西蘭巴士遇襲 駐新使館促警全力調查
撰文：王海 許懿安
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中國駐奧克蘭總領事館7月1日公布，6月28日上午，一名中國留學生在奧克蘭（Auckland）公共巴士上遭不明身份人員持械襲擊，導致面部嚴重損傷。
中國駐奧克蘭總領事館對此案深感震驚與痛心，獲悉後第一時間啟動領事保護應急機制，與受傷留學生家屬取得聯繫表示慰問。
總領事館並向奧克蘭警方表達嚴重關切，強烈譴責案犯的殘忍不法行為，敦促警方全力偵辦案件，儘快將其繩之以法，還受害留學生以公道。
當地警方表示高度重視此案，正在加緊調查，將與總領事館保持密切溝通。
一名16歲男生上午9點左右在奧克蘭的巴士遇襲。一名女子用金屬棍襲擊他，導致面部受傷。他有3顆牙齒被打落，另外2顆牙齒被打斷。女子襲擊男生時使用帶有種族歧視的字眼辱罵他。
當時車上有逾10人，僅一名75歲男士伸援，幫忙控制攻擊他的女子，播在男生與女子中間。乘客曾高喊請司機勿將車門打開，但後者最終照樣打開車門，女子得以逃走。警方稱，想要找回這名女子有難度。
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