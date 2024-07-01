法國會選舉投票極右翼領先　巴黎里昂爆示威　店舖遭破壞街頭起火

當地時間6月30日晚上8時（香港時間7月1日凌晨2時），法國國民議會選舉首輪投票結束。出口民調顯示，馬林勒龐領導的極右翼國民聯盟（RN）表現強勁，以34%的得票率，領先左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）和馬克龍的中間派聯盟「在一起」（ENS）。



綜合法國24新聞台、《政治報歐洲版》網站、英國《衛報》和里昂媒體報道，當地時間6月30日晚，巴黎和里昂均爆發抗議國民議會第一輪投票結果的示威活動。在巴黎，成千上萬的左翼聯盟支持者聚集，高喊口號，有人點燃路障；在里昂，部份激進的抗議者打砸店舖、焚燒垃圾桶，並與警察發生衝突。

法國國會選舉：2024年6月30日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者在共和廣場拉起橫額。 （Reuters）

巴黎：集會變抗議活動

當地時間6月30日晚，成千上萬名左翼選民在巴黎共和廣場聚集，對拿下28.1%選票、位居第二的左翼聯盟「新人民陣線」表達支持，然而，集會漸漸變成抗議活動。

示威者對極右翼在首輪投票中取得領先的結果感到不滿。一些18、19歲的左翼聯盟支持者表示，這是他們第一次參加投票，希望第二輪投票能有驚喜的結果，他們相信「新人民陣線」依然有希望贏得選舉。

路透社拍攝的現場照片顯示，示威人群情緒激動，高喊口號，還有抗議者點燃路障，火隨後被當地消防員撲滅。

法國國會選舉：2024年7月1日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者行經一間櫥窗已被打破碎裂的商店。 （Reuters）

里昂：抗議升級

據法國里昂本地資訊平台「Actu Lyon」消息，在里昂，反對極右翼國民聯盟的示威者走上街頭，示威活動在夜晚演變成騷亂。

有抗議者在街頭焚燒垃圾桶，在街邊建築物牆上寫下「民主之死」。

一家Orange（移動運營商）店鋪的門被示威人群合力砸壞。

此外，在極左翼勢力的號召下，里昂市中心沃土廣場的集會活動暴力升級，示威者與警察發生衝突。共和路和貝勒庫爾廣場周圍的示威活動也不斷升級。

一段影片顯示，抗議者向挺進的警察發射類似煙花的物體。

《政治報歐洲版》網站稱，雖然左翼聯盟在首輪投票中成績不錯，但不太可能在最終的投票中拿下國民議會的多數席位，不過，這並沒有澆滅左翼聯盟領軍人物、「不屈的法蘭西」黨領導人讓-呂克·梅朗雄的信心。

他將自己當作極右翼的主要障礙，呼籲選民「給『新人民陣線』絕對多數（超過半數）選票」，稱「這個國家將不得不做出選擇」。

法國國會選舉：2024年7月1日，第一輪投票部份結果公布後，位於巴黎的共和廣場有反對法國極右國民聯盟（Rassemblement National-RN）的示威者上街示威。圖為示威者對路障縱火。 （Reuters）

梅朗雄稱，這次投票讓馬克龍經歷了「一次無可爭議的慘敗」。他建議，為第二輪投票考慮，在極右翼政黨國民聯盟居首位、左翼聯盟排第三的選區「撤回」候選人，「我們的任務很明確——不讓國民聯盟多獲得一票，多獲得一席。」

本屆法國國民議會選舉將投票選出577位議員，任期5年。第二輪投票定於7月7日舉行。首輪投票率高達69.7%，創下法國自1986年議會選舉以來的歷史新高。

據當地時間6月30日晚公布的出口民調，極右翼國民聯盟以34%的支持率領跑，隨後是新成立的左翼聯盟「新人民陣線」，得票率為28.1%，中間派聯盟「在一起」得票率為20.3%，排名第三。

法國民調機構埃拉貝（Elabe）估算，預計第二輪投票結束後，極右翼國民聯盟將在國民議會佔據260至310個席位，佔據絕對多數；左翼聯盟「新人民陣線」預計將佔據115至145個席位；而執政黨復興黨及中間派聯盟「在一起」將佔據90至120議員席位。

此前由於法國執政黨復興黨在6月初的歐洲議會選舉中慘敗，馬克龍於6月9日宣佈解散國民議會，提前舉行國民議會選舉，被外界視為一場政治「豪賭」。

路透社認為，鑑於馬克龍將執政到2027年4月，如果政見大相徑庭的「左右分治」局面出現，法國外交可能會進入一個「前所未有的動盪時期」。

據法國24新聞台介紹，如果候選人在其選區首輪投票中贏得絕對多數（超過半數的）選票，且其票數超過選區登記選民數的25%，則直接當選，但這種情況很少見。大多數選區將需要進行第二輪投票，所有在首輪投票中獲得所在選區12.5%登記選民支持的候選人將參加第二輪選舉，票數多者當選。如果沒有候選人滿足12.5%的條件，則首輪投票得票數排名前兩位的候選人進入第二輪選舉。

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