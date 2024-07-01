以色列內部矛盾升溫　極端正統派上街抗議徵兵「寧死也不參軍」

巴勒斯坦與以色列衝突持續，以色列軍隊兵力短缺，長期享受兵役豁免的極端正統派猶太人群體該不該入伍的歷史問題再次回到以色列政府議程。上週，以色列最高法院裁定以軍開始徵召達到服役年齡的極端正統派猶太人入伍，以色列內部矛盾一觸即發。



綜合美聯社和《以色列時報》網站報道，當地時間6月30日，數千名極端正統派猶太人在耶路撒冷舉行抗議活動，抵制義務兵役制，一些人投擲石塊，在街上點火。他們襲擊極端正統派官員的汽車，怒斥這些政客不作為。

示威者還與警察發生衝突。5人在衝突中被捕，幾名警察受傷，其中一名警察被送往醫院。

極端正統派猶太人也被稱作哈雷迪猶太人，是正統猶太教的一個保守派別，執行嚴格的猶太教法，堅持認為研究或背誦猶太教經典《妥拉》對於保護以色列人民至關重要。

以色列極端正統派2024年6月30日示威抗議徵兵，警察出動噴霧意圖軀散人群（Reuters）

原則上，所有以色列猶太人都必須服兵役——男性須服役32個月，女性24個月。但極端正統派猶太人一直享受兵役豁免，這源於以色列國父本-古裏安在1948年與極端正統派的約定：當時僅佔以色列人口極少數的極端正統派男性只要在宗教學校專心學習經書，可以不斷推遲服役，直至其年齡不再符合服役條件。在以色列建國初期，大約400人根據這一安排獲得兵役豁免。

與此同時，佔人口絕大多數的世俗派猶太人被要求強制服役。隨着時間的推移和極端正統派人口的高速增長，服役問題成為影響以色列內部族群關係的焦點問題之一。

極端正統派猶太人目前佔以色列總人口約13.5%。此外，極端正統派年輕人較多，美國有線電視新聞網（CNN）援引以色列民主研究所的數據稱，他們佔到以色列徵兵適齡人口的24%。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報道，當地時間6月25日，以色列最高法院作出了一項「具有里程碑意義的裁決」，裁定以色列軍隊開始徵召達到服役年齡的極端正統派猶太人入伍。

這項裁決隨即招致極端正統派猶太人的強烈反彈，當地時間6月30日，示威者走上耶路撒冷街頭。

《以色列時報》稱，示威者大多屬於極端耶路撒冷派，該派系約有6萬名成員，被視為哈雷迪「最保守的組織之一」，經常舉行示威活動，反對猶太學生應徵入伍。

當地時間6月30日，抗議者們舉着寫有「我們不會加入敵軍」和「我們寧願死也不參軍」的標語，並封鎖了一個路口。

影片顯示，示威人群向聖經猶太教聯盟領袖、以色列住建部長戈德克諾夫（Yitzhak Goldknopf）的汽車投擲石塊。當時戈德克諾夫正乘車回家，示威者拍打汽車，對其進行辱罵。幾分鐘後，警察介入，幫助戈德克諾夫從該地區撤離。

以色列極端正統派2024年6月30日示威抗議徵兵，有示威者包圍高官乘坐的車輛（Reuters）

不久之後，前聖經猶太教聯盟領袖、前以色列住建部長雅各布·利茨曼（Yaakov Litzman）也遭到襲擊，抗議者砸碎了他汽車的擋風玻璃。利茨曼同樣被警察救出。《以色列時報》稱，後續消息稱，利茨曼的車被毀了。

哈雷迪對這些代表極端正統派猶太人利益的政客感到憤怒，認為他們在議會不作為，指責他們支持推進一項限制極端正統派猶太人兵役豁免的法案。如果該法案最終經投票通過，將把以色列極端正統派猶太人強制服役豁免年齡從目前的26歲降低到21歲，並「非常緩慢」地逐步提高極端正統派的徵兵率。

警方在一份聲明中稱，在30日的示威活動中，抗議者向警察扔東西，並點燃垃圾桶。

警方稱，幾名警察受傷，其中一名被投擲物擊中頭部的女警察被送往醫院接受治療。

夜幕降臨後，抗議者向耶路撒冷中心走去，暴力活動升級。以色列部隊使用了「臭鼬」防暴高壓水槍（一種惡臭非致命性武器），騎警也在現場驅散人群。

以色列極端正統派2024年6月30日示威抗議徵兵，有人焚燒垃圾桶（Reuters）

兩名示威者因涉嫌襲警被捕，另有三人因投擲石塊和物體被捕。

美聯社稱，極端正統派猶太人群體長期享受的兵役豁免權在越來越多的以色列民眾中引發不滿，這種情緒在本輪巴以衝突中被再度激發。極端正統派則認為，強迫他們的男性成員參軍將破壞他們世代相傳的生活方式。

報道稱，沙斯黨、聖經猶太教聯盟等以色列宗教政黨在內塔尼亞胡的執政聯盟中扮演着關鍵角色，如果以色列在服役問題上採取不利於極端正統派猶太人的政策，一旦他們決定為了抗議而退出聯合政府，現政府或將垮台，迫使以色列舉行新選舉。

不過，極端正統派政黨領導人尚未表態他們是否會離開政府。美聯社稱，這樣做可能有風險，因為自去年10月新一輪巴以衝突爆發後，內塔尼亞胡的聯合政府支持率持續走低。

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