習近平今起出席上合組織阿斯塔納峰會　國事訪問哈薩克塔吉克

中國國家主席習近平7月2日至6日出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並應哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）邀請對兩國進行國事訪問。



根據新華社，從2022年9月出席上合組織撒馬爾罕峰會並對哈薩克、烏茲別克進行國事訪問，到2023年5月主持在西安舉行的首屆中國－中亞峰會，近2年來，習近平與中亞多國領導人就共同關心的國際和地區問題保持密切溝通，推動雙多邊各領域合作不斷加深，中國同中亞五國實現全面戰略夥伴關係全覆蓋和雙邊層面踐行人類命運共同體全覆蓋。

上合組織2023年7月4日舉行視像峰會，由印度主辦，多國領導人參與。（Reuters）

中國國家主席習近平2023年7月4日在上合組織峰會發表視像講話。（央視影片截圖）

新華社指，此次訪問，是中國面向中亞國家和亞歐大陸開展的又一次重大外交活動，訪問哈薩克、塔吉克期間，習近平將同托卡耶夫、拉赫蒙共商中哈、中塔各領域合作，共同擘畫雙邊關係發展新藍圖，推動構建更加緊密的中國－中亞命運共同體。