王毅：上合組織要進一步做大做強　在百年變局中發揮穩定錨作用

中共中央政治局委員、外交部長王毅2月22日在北京出席上海合作組織秘書處成立20周年招待會，上合組織有關國家駐華使節、國際組織駐華代表等200多人出席。王毅致辭時形容，上合組織遵循互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」，樹立新型國際關係和新型區域合作的典範。各成員國要團結協作，把上合組織進一步做大、做強、做實，讓上合組織在百年變局中發揮「穩定錨」作用。



王毅指出，當前百年變局加速演進，世界局勢變亂交織，更加需要弘揚「上海精神」。上合組織國家要勇立時代潮頭，爭當合作表率，構建更加緊密的命運共同體，實現共同的發展目標。

他強調，要鞏固地區安全。堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，完善上合組織應對安全威脅和挑戰機制，加強戰略、防務、執法、信息、生物安全合作，共同築牢安全屏障。

此外，要深化務實合作。加強高質量共建「一帶一路」同各國發展戰略和地區合作倡議對接，搭建更多合作平台，創造更多發展機遇，讓合作成果惠及更多民眾。

2024年2月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席上海合作組織秘書處成立20周年招待會。（中國外交部圖片）

王毅又稱，要促進民心相通，成員國要擴大民間交往，加強交流互鑒，推動本地區多樣文明和諧發展，促進各國人民相知相親，同時要完善全球治理，堅持多邊主義，倡導平等有序的世界多極化，尊重彼此核心利益和發展道路，加強戰略溝通，加大相互支持，使共商共建共享成為常態。

王毅強調，中方將繼續把上合組織作為外交優先方向，一如既往為秘書處工作提供便利和支持，中方支持上合組織輪值主席國哈薩克工作，願同各方一道努力，確保今年阿斯塔納峰會取得豐碩成果，為上合組織發展開闢新的前景，為世界持久和平與共同繁榮貢獻更多「上合力量」。