美國大選｜民主黨陣前易帥難　黨內高層救火　力挺拜登是最好人選

美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）主辦的總統大選首場電視辯論中表現強差人意，要求拜登退選的呼聲愈演愈烈。美國民主黨高層敦促黨內支持拜登，民主黨全國委員會也在考慮最早在7月中旬正式提名拜登為民主黨候選人，以平息要其讓賢的呼聲。



在電視採訪中，眾議院前議長、加州民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi），佐治亞州民主黨參議員沃諾克（Raphael Warnock）和馬裏蘭州長穆爾（Wes Moore）等黨內知名人士都對拜登表示支持。前總統奧巴馬也表示自己支持拜登，更說人總會有辯論表現欠佳的時候。

佩洛西認為選擇另一候選人有可能帶來混亂，她指「沒有什麼比拜登站起來，帶着球衝過終點更好的了，其他事都可能會很混亂。」

根據彭博社，不願透露姓名的知情人士透露，拜登的提名可能日期是7月21日，屆時民主黨全國代表大會的資格審查委員會將舉行視像會議。民主黨人已計劃在8月的全國代表大會之前提名81歲的拜登，以確保他出現在俄亥俄州的選票上，俄亥俄州的候選人認證截止日期為8月7日。

拜登退選也無人可換

加州大學柏克萊分校公共政策教授賴克（Robert Reich）投書《衛報》表示，想要更換拜登仍存在不少問題，包括「拜登需要自願放棄提名」，但這件事情發生的機率不高，除非連拜登的親信都試圖勸退他。

賴克認為，拜登已是民眾最了解的民主黨人，一時間恐怕很難推出另外的強棒。如若拜登退選，被視為民主黨的新生代力量，從副總統卡賀錦麗（Kamala Harris）到加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）和伊利諾伊州州長普里茨克（JB Pritzker）都有可能獲得總統候選人提名。

《華盛頓郵報》指，賀錦麗民眾辨識度相當高，成為「換拜」呼聲中的熱門人選，但賀錦麗的民調表現不佳，如果真的要換人，卻不由賀錦麗上陣，也可能喪失非裔國會議員的全力支持，這意味民主黨決心換人，也會陷入兩難的局面。