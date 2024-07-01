拜登四面楚歌為何「賴死不走」？英媒：兩點守不住　或被迫退選

美國民主黨總統候選人拜登在大選首場電視辯論中「災難性」的表現，使得人們對他能否繼續參選產生了懷疑。近日，其競選團隊的「自救運動」在穩住黨內勢力上似乎有點起色，但要爭取選民仍困難重重。



《經濟學人》雜誌6月30日刊發的一篇分析文章指出，私下裏，拜登團隊努力安撫人心，而在公開場合，他們為拜登當天糟糕的表現找補，稱這只是感冒、喉嚨痛、一個重要時刻等。「是啊，90分鐘的重要時刻，但你們難道沒有意識到美國前總統特朗普是對民主的生存威脅嗎？」

文章將拜登參加辯論後的第二天（6月28日）稱之為「拜登最脆弱的一天」。那時，美國中左翼媒體的主力紛紛呼籲拜登先生放棄競選連任。其中不乏拜登非常關注的美國微軟-全國廣播公司（MSNBC）主持人斯卡伯勒（Joe Scarborough），發表了不下6篇專欄文章「呼籲拜登下台」的《大西洋月刊》（The Atlantic），以及拜登會見過的外交政策專欄作家弗里德曼（Tom Friedman），他稱這場辯論「讓我流淚」，因為他無法「回憶起」拜登在辯論中的表現。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

美國總統候選人辯論：2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普結束辯論後，美國第一夫人吉爾走向拜登並向他拍手以示讚賞。 （Reuters）

雖然拜登已獲得民主黨的提名，但其候選人資格並非不會被替換。不過文章指出，極端情況大抵不會發生，「議員們不敢站出來公開說出他們私下的擔憂」。

「民主黨內的老政治家們團結在拜登周圍。」文章稱，可能最重要的是，美國前總統奧巴馬在社交平台「X」上發文公開支持拜登：「糟糕的辯論之夜是會發生的，相信我，我很了解。」

他還通過大力誇讚拜登來為其辯解，稱這次選舉仍然是在一個「一生都為普通民眾奮鬥的人」與一個「只關心自己的人」之間做出選擇；是在「講真話、明辨是非並向美國人民直言不諱」的人和「為了自己利益而撒謊」的人之間做出選擇。奧巴馬強調，27日的辯論並沒有改變這一點，這也是為什麼11月的選舉如此重要。

此外，前民主黨總統克林頓（Bill Clinton）在民主黨代表大會發表演講，支持拜登競選美國總統，稱拜登「致力於重新建設美國」。

《經濟學人》指出，拜登28日在北卡羅來納州的集會上，一改前日的語無倫次，恢復了「生機」，在提詞器的幫助下生動地發表了演講，為自己進行了強烈辯護。「民主黨人歡欣鼓舞。」

美國總統拜登（Joe Biden）經過2024年6月27日的災性難性辯論之夜後，28日來到北卡羅來納州首府羅利市（Raleigh）發表演說時狀態回勇，發表激盪人心的演說。這被視為他想以此挽回形象，以及挽民主黨人與選民對他領導國家的信心。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

文章認為，拜登熬過了一天，很可能還要熬一個星期，直到在今年8月於芝加哥舉行的民主黨全國代表大會中順利拿下提名後，代表民主黨參加11月的總統選舉。「在拜登和其競選團隊心中，27日的辯論非但不是一場災難，反而變成了一場勝利。」

6月29日，拜登攜妻子在紐約東漢普頓參加了一場競選活動，這場活動在美式橄欖球球隊坦帕灣海盜隊老闆格拉澤（Malcolm Glazer）的家中舉行。拜登在活動上坦言，自己27日的表現不盡如人意。

「選民們有不同的反應。辯論結束後，民意調查顯示我們的支持率有所上升。」他說，最大的收穫就是特朗普的謊言，「人們記得他擔任總統期間的情況有多糟糕，他們有多不喜歡他」。

2024年6月28日，美國維珍尼亞州切薩皮克（Chesapeake），美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在舉行競選活動時，展示了美國總統拜登的特大肖像照，上方被印有模仿特大紅色印章印下來的「失敗」字樣。（Reuters）

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

《經濟學人》提到，拜登的競選團隊認為，問題不在於總統的表現，而在於媒體如何報道。文章調侃道，目前關於總統在鏡頭背後是超人的陳詞濫調也出現了。白宮發言人告訴美國Axios新聞網，拜登總統不僅晝夜不停地工作，他的日程安排也讓年輕的助手們疲於奔命。

拜登的競選經理狄龍（Jen O'Malley Dillon）29日則誇耀了籌款的成功，聲稱在辯論結束後的24小時內就收到了2700萬美元的捐款，並強調如果未來幾週民調結果出現變化，「將不是第一次因媒體過度渲染，導致民調暫時下滑。我們的團隊知道如何低頭做事，贏得艱難的競選」。

雖然狄龍提前給大夥打了預防針，但辯論後民調結果的出爐仍為拜登的競選之路蒙上陰影。

6月28日至29日期間，美國哥倫比亞廣播公司和民調機構YouGov聯合對1130名登記選民進行一項民意調查。30日發布的調查結果顯示，近一半（46%）的民主黨選民認為美國現任總統拜登不應該繼續參加11月即將舉行的美國總統大選，這一數字較今年2月上升了10個百分點。與此同時，仍然有54%的民主黨選民表示拜登應該繼續參選。

圖為2024年美國總統拜登3月7日發表今屆任內最後一份國情咨文。（Reuters）

圖為2022年3月1日，美國總統拜登在國會山莊發表國情咨文。（Reuters）

《經濟學人》認為，「下方投票」（Down-ballot）民主黨人的民調結果一直好過不受歡迎的總統拜登，尤其是在參議院的重要競選中。

參議院的歸屬和誰入主白宮同等重要，大選除了要選出總統外，還要選出眾議院全部435席和參議員100席中的33席，以及其他地方公職人員。這些職位會出現在選票的後方，因此也被稱作「下方投票」。

然而，如果他們的民調數字也下滑，私下的不滿可能會公開化，而且若再有一次糟糕的辯論，那很可能會被證明是致命的。

文章稱，拜登仍有可能成為民主黨的頭號候選人。因為美國沒有相應的機制可以將拜登趕下台，且人們對分裂的恐懼足以讓黨內暫時保持一致戰線。

「現在，民主黨正因總統競選連任的沉沒成本、缺乏一位有魅力的副總統，以及最重要的是，擔心分歧只會對對手有利而陷入癱瘓。」文章指出，雖然這可能會在拜登震懾並穩住黨內方面起作用， 但在說服選民方面，這是一個有缺陷的策略。

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