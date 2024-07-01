拜登首辯表現糟糕　民主黨要換人嗎？

2024年的第一場美國總統候選人辯論賽，比以往都來得更早一些。



這本來是拜登（Joe Biden）團隊推動下的結果，因為當前拜登民調落後，而很多選民可能會提前投票，他們認為要改變這一趨勢，就需要有一劑強心劑。



不過，他們的算盤打錯了。拜登的糟糕表現，已經讓民主黨內部出現了儘快更換候選人的討論甚至是呼聲。



2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

拜登團隊的誤判

這樣看來，拜登的顧問團好像很不接地氣，他們本以為通過提前數個月辯論可以為拜登帶來轉機，卻並不了解當前拜登的狀態。

比如，拜登的顧問們認為改動規則，在沒有輪到一方說話或者一方超時的時候就把麥克風關了，可以有效限制特朗普（Donald Trump）打斷拜登，對拜登會更有利。

事實上，我們看到的結果是，拜登之前在2020年的兩場辯論中可能還因此受益了，因為特朗普打斷拜登，不僅給了拜登喘息、思考的機會，而且也讓特朗普咄咄逼人、自私自大的特質被放大。要知道，拜登往往沒法斬釘截鐵地以一種非常有效的方式結束自己的每次發言，而如果看上去是被特朗普打斷的，這個弱點就沒有這麼明顯了。今天，拜登的時間反而用不完，而特朗普因為麥克風關了，反而顯得比以往克制、冷靜了。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國總統拜登與夫人吉爾在辯論結束後走下舞台。吉爾對拜登拍手，被外界解讀成像是讚賞上台表演的小兒子一般。她又在辯論結束後攙扶丈夫下台，這一幕嚇到不少選民與民主黨捐款人。（Reuters）

民主黨人本想呈現特朗普毫無章法、品性惡劣的形象，尤其是讓中間選民對特朗普反感，從而使得特朗普無法做大自己的基本盤。因為民主黨很清楚，特朗普自己的基本盤很難被撼動。結果，今天特朗普雖然因為謊話連篇且迴避問題，並不一定獲得了中間選民的好感，卻在某種程度上分化了拜登的基本盤。

從少數族裔的民生到邊境、社保、醫保、軍人福利、對外政策，特朗普以其特有的誇大其詞乃至充滿捏造但在辯論時又潛在有效的攻擊內容，讓拜登顯得招架不住。以巴衝突給拜登帶來的尷尬尤其明顯，因為拜登既想守住自己力挺猶太裔的形象，又不想失去搖擺州穆斯林、阿拉伯人的選票。當然，民主黨團隊讓拜登這個時候辯論，拜登老態龍鍾、健康堪憂、無法勝任總統工作的情況反而被放大了。

全場辯論之中，拜登都毫無生氣。（Reuters）

事後拜登有助手想挽回局面，稱拜登是因為得了感冒，還未痊癒。為了顯示這是事實，該助手還特別強調了拜登做了新冠測試，結果是陰性。但拜登一上來給人的感覺就是他可能是練習得太多了，嗓子都練啞了。而這種高強度的訓練可能也是拜登團隊加在拜登身上的，現在看來或許好好休息、精力充沛反而更重要。說話慢一點又怎麼樣了呢？搞不好觀眾還能聽得更清楚，自己也有時間想一想內容再表達。

想準確陳述事實確實更費勁

拜登的團隊其實早就預料到特朗普在辯論時會謊話連篇，但拜登如果專注於反駁特朗普的謊言，則將失去表述自己政策立場的機會。所以在辯論前，拜登團隊曾經和CNN的主持人們交涉，希望他們能在現場就駁斥候選人說出的謊言。但這個要求被主持人拒絕了——主持人覺得既然是你們在辯論，你們就該互相指出對方的謊言。

拜登團隊溝通的失敗，也使得今天的辯論從一開始就對拜登不利。拜登希望追求真相要擺事實，那一定比散播謠言、謊言更費勁。拜登這邊還在分步驟闡述政策，希望回憶準確數字的時候，特朗普的一系列「ever」「anything」「all」「worst」「in the history of」等極端的、誇張的、但往往是沒有任何事實依據的表述，反而給人他掌控着節奏且能輕鬆駕馭這些話題的錯覺。

特朗普在首場總統候選人辯論中以極端、誇張、但沒有任何事實依據的表述，給人他掌控着節奏且能輕鬆駕馭這些話題的錯覺。（Reuters）

而拜登的努力卻並不能讓他百分之百做到準確。比如他此前和兩黨議員共同推動的邊境議案得到了邊境巡邏隊工會的支持，而拜登在表述時卻說成了這個工會為自己背書了。他想表達在他任上美國軍人已不直接公開參與熱戰，卻說成了他任上沒有美國士兵死亡了。

當然，這與特朗普說的什麼拜登要把所有人的稅率都提升四倍，國會山莊暴亂時衝進樓的只是一小部分人，而且是被警察帶進去的等等這樣的謊言比起來，是小巫見大巫了。但謊言、誇張和說錯話，有的時候在觀眾心裏是差不多的。正如特朗普自己犯罪和拜登的兒子犯罪在一些人眼裏是可以等同的。所以，拜登在這樣的辯論中絲毫得不到什麼好處。

消息人士指，拜登是否決定退選，放棄連任，只會聽一人的意見——就是其太太吉爾。 （REUTERS）

民主黨會換人嗎？

辯論一結束，民主黨內部就出現了趁民主黨代表大會還沒召開要儘快替換拜登的聲音。畢竟，以往辯論的時候離選舉可能就只剩一兩個月了，這次辯論在6月，也在民主黨全國代表大會之前，何不趁機換個人當候選人，一改當前的頹勢呢？

對於特朗普這樣污點很多的對手，民主黨內很多人認為只要是個正常的民主黨候選人，擊敗特朗普是大概率事件。奧巴馬（Barack Obama）的前顧問David Axelrod也在辯論後表示黨內肯定會討論替代方案，而且這可能是今年選情的轉折，一旦換了人，特朗普就危險了，今天的辯論反倒成了民主黨的勝利。

不過，要換人並不那麼容易。價值觀層面上，民主黨一直認為自己代表的是規則意識、程序正義，特朗普是民主的破壞者，而民主黨一直在維護美國的民主制度，避免其被特朗普被摧毀。但如果要換人，則意味着之前初選中選民靠投票選出來的候選人將不被認可，反而給人「黨內精英、寡頭操縱局勢後廢掉了民主過程選出來的候選人，另立候選人」的感覺。這似乎給了民主黨「要勝利還是要民主」的兩難選擇。要知道，拜登在初選中可是獲得了將近99%的黨內代表票的。

賀錦麗或是潛在的民主黨總統候選人的替代人選，但民調中亦落後予特朗普。（Reuters）

因此流程上，要取代拜登，或許只能是拜登自己決定退出——雖然民主黨內部也可以借用「當候選人喪失行為能力」這個特殊情況的相關條款來換人，但如果拜登並未喪失行為能力，那上面提到的兩難依舊存在。拜登和第一夫人吉爾（Jill）在辯論之後在亞特蘭大與支持者們見面的集會上，似乎並不覺得自己這場辯論輸了，估計暫時也沒覺得有必要換候選人。不就是一場辯論嗎？辯論有表現好的時候，也會有表現差的時候，他們也很可能拿列根當年同樣出現了第一場辯論糟糕，但最後結果卻依舊是大勝的例子說事。

但拜登如果堅持不退選，勢必需要找方法彌補今晚的損失，他接下來可能不得不增加在電視上的曝光度來嘗試挽回局面。但電視上得越多，有破綻、有不足的可能性也會越大。也就是說，拜登的局面可能會越來越被動。

而當前能說服拜登，在黨內也有足夠影響力的可能只有奧巴馬和佩洛西（Nancy Pelosi）二人，接下來這兩位的表態尤其重要。如果他們沒有很快在媒體上表態力挺拜登，表達小小的一場辯論不足掛齒，大家需要繼續團結在拜登周圍的話，那就說明他們可能在猶豫要不要勸說拜登退選了。

加州州長紐森（Gavin Newsom）在辯論一結束就在被媒體圍着問問題時表示，拜登今天辯論時在政策「實質」上是獲勝方，並呼籲不能背叛拜登。（Reuters）

有意思的是，當前民主黨內對於拜登退選後替代者的討論，呼聲最高的並不是副總統賀錦麗，而是加州州長紐森（Gavin Newsom）。紐森為了保留政治資本，在辯論一結束就在被媒體圍着問問題時表示，拜登今天辯論時在政策「實質」上是獲勝方，並呼籲不能背叛拜登，要繼續支持拜登，百分之百地全力以赴，並比喻說「你帶去參加舞會的舞伴鐵定是會在離場時你希望一起走的人」。

留給民主黨討論的時間並不多，這主要是因為他們可能等不到黨代會的召開，因為俄亥俄州的技術性問題，民主黨之前計劃以提前確認拜登候選人身份的方式以避免候選人上不了該州的選票。

所以，今天的辯論有點讓民主黨內部亂了陣腳，而特朗普雖然辯論結束時顯然是加分更多的一方，但接下來核實事實、駁斥謊言的機構、機制開始運轉後，特朗普可能從搖擺的中間選民那裏也得不到好處。對於觀察人士而言，美國今年沉悶的大選周期終於又出現了一些戲劇性的新動向。

作者：美國克里斯多夫紐波特大學副教授孫太一

本文轉載自觀察者網

