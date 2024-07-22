賀錦麗以外其他人選？　民主黨換將大戲上演

美國總統拜登（Joe Biden）在經歷接近一個月的黨內「迫宮」後，終於宣布「退位讓賢」，並支持由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代其出戰共和黨對手特朗普（Donald Trump）。不過，賀錦麗亦不會馬上成為篤定民主黨總統候選人或直接取得提名，仍需要得同黨內同意。民主黨內還有哪些潛在人選？



加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

在2022年中期選舉中成功連任的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）去年成為頭條新聞，當時他在德州（Texas）和印第安納州等保守州份花錢投放廣告牌，宣傳墮胎在加州仍然合法。

最新數據顯示，紐瑟姆的不受歡迎程度低於拜登和賀錦麗，但民調支持度仍處於個位數。但這可能是因為他在選民中的知名度較低。據新罕布什爾州（New Hampshire) 一份民調的數據顯示，部份選民認為對紐瑟姆還不夠了解，對他無法下判斷。

當辯論結束後被問及是否考慮競選取代拜登時，紐瑟姆表示，我們的提名人是拜登，我期待在11月投票給他。

密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）

美國密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）個人照片。（密歇根州州長官方網站）

惠特默在2022年11月中期選舉中贏得第二個州長任期，擊敗特朗普支持的共和黨人，比2018年增加獲勝優勢。現時，她被視為擁有「外卡競爭者」的身份進入了2024年的總統大選。

惠特默2000年首次當選密歇根州眾議院議員，因2013年有關墮胎權的演說而引起全國關注，她在演說中透露自己在年輕時曾遭受性侵犯。惠特默2020年10月成為綁架目標，但事件最後被聯邦調查局（FBI）成功制止。

惠特默因其跨黨派協調能力而聞名，作為州長已成功協調兩黨，通過900多項法案。由於密西根州在民主黨初選日程中的排名有所上升，如果惠特默決定參選，她可能會獲得早期主場優勢。

運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）

圖為美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）2023年5月8日現身白宮南法院禮堂（South Court Auditorium）。他當時在聆聽總統拜登就航空業以及保護消費者的議題發表講話。（Reuters）

布蒂吉格在短短數月內就從一名地方政客搖身一變為一名全國政客。這名印第安納州南本德市前市長在2020年參與競逐民主黨總統候選人，並在艾奧瓦州（Iowa）獲勝。但他其後很快就退出初選。拜登上任總統後，任命布蒂吉格為交通部長，自從搬到華盛頓後，布蒂吉格繼續聲名鵲起。

布蒂吉格在民主黨內似乎有不俗的人氣。在2022年中期選舉前，他是「競選活動中最受歡迎的代理人」。如果勝選，布蒂吉格將成為美國有史以來最年輕的總統，也是第一名公開同性戀身份的總統。

但布蒂吉格若選擇參選可能會面臨挑戰，因為他之前在獲得少數族裔選民支持方面遇到很大困難。

明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）

參議員克洛布徹退選後馬上為拜登站台，相信是拜登取下她所代表的明尼蘇達州的原因之一。（路透社）

克洛布徹是第一名當選美國參議院代表明尼蘇達州（Minnesota）的女性，自2007年以來一直在全國政治舞台上受到矚目。在確認最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的聽證會上，克洛布徹因其尖銳的質詢而獲得關注和讚賞。她曾參加2020年的黨內初選，並在退出競逐後轉而支持拜登。

由於克洛布徹被視為溫和派，可以團結民主黨各派別，她被視為是拜登的有力替代者。然而，與其他黨內潛在對手相比，她的知名度較低，在2020年的黨內初選中未能產生高人氣，這一問題可能會再次阻礙她在仕途上更進一步。

麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）

有評論認為如果拜登當選並邀請沃倫加入白宮的話，喬甘迺迪三世仍有希望一博進入參議院。（GettyImages）

沃倫自2013年起擔任馬薩諸塞州（Massachusetts, 又譯麻省）參議員，2020年參與黨內初選，並很快被譽為對每個議題都有最詳細計劃的候選人。雖然她最終沒有贏得提名，但其後她就墮胎權等議題多次發聲，都讓她持續在國會山莊獲得高度關注。

拜登和賀錦麗因其正副總統職位順其自然擁有較高的知名度，而在其他潛在候選人中，沃倫的知名度最高。此外，她的不受歡迎程度較拜登和賀錦麗低。

YouGov US民調的最新數據顯示，沃倫的支持率為47%，而表示不喜歡她的人為24%。