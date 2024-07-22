拜登退選｜賀錦麗：爭取總統候選人提名 將團結民主黨擊敗特朗普
撰文：蕭通
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美國總統拜登（Joe Biden）7月21日突然宣布結束競逐連任，並全力支持和認同59歲的副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲民主黨提名為總統候選人。賀錦麗發聲明稱，將以贏得提名為目標，她將全力團結民主黨及國家，以擊敗前總統特朗普（Donald Trump ）。
賀錦麗表示，很榮幸得到總統的支持，將以贏得提名為目標。在過去的一年裡，她走遍了全國，與國民談論這場重大選舉的選擇。而在未來幾天和幾週內，她也將繼續這樣做。她將竭盡全力團結民主黨，並團結我們的國家，擊敗特朗普及其極端的「2025計劃」（Project 2025 ）。
賀錦麗指出，距離大選投票日還有 107 天，呼籲各界一起戰鬥，齊心協力，「我們一定會贏。」
特朗普：擊敗賀錦麗更容易
共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）隨即向美國有線電視新聞網（CNN）及全國廣播公司（NBC）表示，相信擊敗副總統賀錦麗（Kamala Harris）將比擊敗拜登更為容易，又稱拜登是美國歷史上最差總統。
克林頓夫婦支持賀錦麗 稱特朗普為獨裁者
前總統克林頓（Bill Clinton）及前國務卿希拉里（Hillary Clinton）夫婦，已發聲明表達支持。兩人表示，沒有任何事比特朗普再次出任總統所帶來的威脅，更值得讓國民擔憂，指對方已預告要成為獨裁者。民主黨的政治行動委員會（PAC）「Priorities USA」及「Unite the Country」亦已表示，支持賀錦麗獲得總統候選人提名。
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